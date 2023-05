¿La nueva fiebre del oro anticipa escenario de crisis?

Si persisten la estanflación, las tensiones geopolíticas y la desdolarización actual, algunos señalan que el oro seguirá brillando. Ruth Crowell, directora ejecutiva de la London Bullion Market Association, que establece los estándares y precios de referencia mundiales para el comercio de oro, afirma: "¿Estamos ante una nueva era? Sin duda". Según ella, el interés por el oro se basa en la creación de una cartera más neutral en respuesta a los eventos geopolíticos.

Sin embargo, los precios del oro son conocidos por ser volátiles. A medida que el miedo y el pánico aparecen y desaparecen, el aumento de los precios podría ser temporal. Además, las preocupaciones sobre el impacto ambiental del oro y el hecho de que no desempeña un papel en la transición energética, a diferencia de otros metales, también podrían afectar sus perspectivas a largo plazo.

¿Habrá default histórico de USA?

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, asegura que la administración de Joe Biden no está trabajando con los inversionistas sobre cómo responder a un posible incumplimiento de pago de la deuda del país. La funcionaria, además, subrayó que la prioridad continúa siendo aumentar el límite de la deuda para garantizar que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones de pago de manera oportuna.

Yellen advirtió que a partir del 1 de junio, Estados Unidos corre el riesgo de no poder cumplir con todas sus obligaciones financieras, lo que da a republicanos y demócratas un margen de poco más de una semana para llegar a un acuerdo sobre el aumento del límite de deuda.

Los bonos del Tesoro son fundamentales para el sistema financiero mundial, lo que implica que cualquier demora en el pago de la deuda del gobierno de Estados Unidos podría tener consecuencias significativas. El vencimiento de los pagos de intereses de la deuda está programado para mediados de junio, y antes de esa fecha se deben abonar otras facturas, según el Bipartisan Policy Center.

En caso de que el Congreso no aumente el límite de la deuda a tiempo, el Tesoro no se quedará completamente sin fondos. Aunque no podrá tomar préstamos adicionales, dispondrá de efectivo proveniente de los pagos de impuestos. Esto podría permitirle pagar algunas, pero no todas, las obligaciones del gobierno.

Muchos inversionistas esperan que el Tesoro cumpla con todos sus pagos de deuda después de superar el límite de endeudamiento. Sin embargo, esto podría significar retrasos en los cheques del Seguro Social, los salarios de los empleados federales u otras facturas.

Desconfianza en el dólar

Además de los inversores individuales, el aumento del precio del oro ha sido impulsado, en parte, por un movimiento global de alejamiento hacia el dólar.

Desde la crisis financiera mundial de 2008, ha habido un claro impulso para diversificar las monedas de reserva: la participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas ha disminuido de más del 70% en 2000 a menos del 60% en la actualidad. Este cambio significativo ha sido liderado por Rusia, China, Turquía e India. Según de Montessus de Endeavour Mining,

En el caso de Rusia, las sanciones occidentales solo han aumentado su dependencia del oro, el cual también se extrae a nivel nacional. Durante la crisis financiera mundial en 2008, Vladimir Putin elogió las sólidas reservas de oro y divisas de Rusia como el "colchón de seguridad" del Kremlin para mitigar el impacto económico en millones de rusos.

3 años después, el líder ruso visitó el depósito del banco central en el centro de Moscú, mostrando una barra de oro que pesaba más de 10 kg. En ese momento, el banco central de Rusia estaba en las primeras etapas de aumentar discretamente su participación en oro en sus reservas internacionales. Actualmente, el oro representa alrededor del 25% de las reservas de Rusia, que ascienden a US$ 600.000 millones, casi 6 veces más en términos de tonelaje desde 2007.

A medida que los países buscan alternativas al dólar, surge la pregunta de qué papel desempeñará el oro en los planes de China para internacionalizar el renminbi. En diciembre, Xi Jinping promovió el uso del renminbi para liquidar pagos de petróleo y gas saudíes, lo cual, según los analistas, solo tendrá éxito si se puede respaldar con oro. Según Paul Wong, estratega de mercado de Sprott Asset Management,

El Banco Popular de China posee las mayores reservas de divisas del mundo, con alrededor de US$ 3,2 billones, y ha informado que ha estado aumentando sus tenencias de oro durante 6 meses consecutivos, aunque muchos en la industria sospechan que las compras reales han sido más altas que las cifras oficialmente informadas.

Esto podría ayudar a China a desafiar al dólar estadounidense, según Oliver Ramsbottom, socio de McKinsey.

