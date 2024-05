La industria textil en Santa Fe enfrenta una de sus peores crisis en años

No obstante, el impacto no distingue entre grandes empresas y pymes porque la crisis engloba a todo el sector en general. Según lo que contó Cussi, hay fábricas que directamente al tener un stock de producción "paran y empiezan a suspender los turnos". Ahí está uno de los problemas. "Las pymes, las más chiquitas que son las que también dan mucho trabajo a los operarios textiles, no les queda otra que achicar personal" dijo y advirtió: "incluso cerrar".