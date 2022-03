Este nivel de inflación, como viene el Gobierno en este momento, es un mal aguantable. Y no hay nada peor que un mal aguantable, decía Keynes. Para luchar en serio contra la inflación se necesitan dos cosas: un Gobierno creíble y un equipo económico idóneo. Y no hay ninguna de las dos cosas. Vamos a andar así hasta fines de 2023 Este nivel de inflación, como viene el Gobierno en este momento, es un mal aguantable. Y no hay nada peor que un mal aguantable, decía Keynes. Para luchar en serio contra la inflación se necesitan dos cosas: un Gobierno creíble y un equipo económico idóneo. Y no hay ninguna de las dos cosas. Vamos a andar así hasta fines de 2023