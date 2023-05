Inició el Foro Global de Hidrógeno Verde con un reclamo a Nación

Y destacó el rol que tuvo Río Negro:

Hemos tomado esa agenda, fuimos trabajando en los distintos desarrollos posibles, tenemos posibilidades muy concretas en la Patagonia Argentina

Y en ese sentido, recalcó que Río Negro fue impulsora en el escenario nacional, "somos la primera provincia en tener un plan estratégico con lo que nos fuimos posicionando como líderes a nivel nacional", añadió.

Sin embargo, al ser consultada por los medios acerca de la legislación necesaria con la que aún no cuenta nuestro país, Arabela Carreras dijo:

Fuimos muy proactivos desde Río Negro para lograr las inversiones. Es cierto que estamos a la espera de que Nación defina el marco regulatorio de la actividad y fundamentalmente los incentivos para una actividad nueva que hoy no tiene mercado estable en el mundo, sí tiene oportunidades de venta, pero todavía no está el precio internacional estabilizado y hay desafíos tecnológicos que resolver

La gobernadora hizo especial hincapié en la necesidad de que haya "una ley de incentivo y una ley que dé estabilidad en el tratamiento de esta actividad productiva porque si no es muy difícil para las empresas obtener el financiamiento internacional que necesitan".

Arabela Carreras aclaró que "los proyectos en Río Negro continúan, pero por supuesto va a requerir un debate profundo sobre cómo ponemos en debate en agenda nacional esta oportunidad".

Y, por último, destacó la presencia de YPF en la apertura del Foro Global:

La transición energética no opone las energías renovables y las energías verdes con el gas y el petróleo que son absolutamente necesarios para mover la industria y el mundo hoy, por lo tanto, pueden convivir las petroleras, pueden financiar los proyectos de hidrógeno y ser una combinación sumamente virtuosa

hidrogeno.jpg El hidrógeno (H2) es el elemento más abundante y sería clave para "descarbonizar" al planeta.

¿Qué es?

El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Las estrellas, como nuestro Sol, están formadas principalmente de este gas, que también puede tomar estado líquido.

Y el hidrógeno es tan poderoso, que tiene tres veces más energía que la gasolina.

Pero, a diferencia de esta, es una fuente de energía limpia, ya que solo libera agua (H2O), en forma de vapor, y no produce dióxido de carbono (CO2).

No obstante, aunque existen hace muchos años tecnologías que permiten usar el hidrógeno como combustible, hay varios motivos por los cuales hasta ahora solo ha sido usado en ocasiones especiales (como por ejemplo para potenciar las naves espaciales de la NASA).

Uno, es que es considerado peligroso por ser altamente inflamable, por lo que transportarlo y almacenarlo de manera segura es todo un desafío.

Pero un escollo aún mayor tiene que ver con las dificultades para producirlo dado que en la Tierra el hidrógeno solo existe en combinación con otros elementos. Está en el agua, junto con oxígeno, y se combina con el carbono para formar hidrocarburos como el gas, el carbón y el petróleo. Por ende, hay que separar al hidrógeno de las otras moléculas para usarlo como combustible. Y lograr eso requiere de grandes cantidades de energía, además de ser muy costoso.

Hasta ahora se venían usando hidrocarburos para generar esa energía, por lo que producir hidrógeno seguía contaminando el medio ambiente con CO2.

Pero hace unos años se empezó a producir hidrógeno a partir de energías renovables como el sol y el viento, usando un proceso llamado electrólisis, que emplea una corriente eléctrica para dividir agua en hidrógeno y oxígeno en un aparato llamado un electrolizador.

parque eolico hidrogeno verde.jpg Hace unos años se empezó a producir hidrógeno a partir de energías renovables como el sol y el viento.

El resultado es el llamado hidrógeno verde, que es 100% sostenible, pero mucho más costoso de producir que el hidrógeno tradicional.

No obstante, muchos creen que podría ofrecer una solución ecológica para algunas de las industrias más contaminantes, incluyendo el transporte, la producción química y de acero, y la generación de energía.

Y esta nueva forma de energía limpia, muchos creen, será clave para "descarbonizar" al planeta.

Los líderes

Hasta ahora, los seis países con los mayores proyectos de producción de hidrógeno verde son:

Australia, a la que algunos están llamando ya "la Arabia Saudita del hidrógeno verde"; Países Bajos; Alemania; China, que es el principal productor mundial de hidrógeno, pero a partir de fuentes contaminantes, pero que planea ahora incursionar en el H2 renovable; Arabia Saudita, y finalmente, Chile, que es considerado una de las mecas de la energía solar, fue el primero en la región en presentar una "Estrategia nacional de hidrógeno verde", en noviembre de 2020.

Y también es el único latinoamericano con dos proyectos en desarrollo: HyEx, de la energética francesa Engie y la empresa chilena de servicios mineros Enaex, y Highly Innovative Fuels (HIF), de AME, Enap, Enel Green Power, Porsche y Siemens Energy.

La Argentina, sin legislación

Argentina tiene grandes posibilidades de convertirse en exportador de GNL e hidrógeno de bajas emisiones, pero, para concretarlas, necesitará no solo de legislación, según explican expertos en energía.

El país posee abundantes volúmenes de gas natural y recursos renovables, requisito clave para la producción de hidrógeno verde y sus derivados.

hidrogeno-verde.jpeg La aprobación de la ley destrabará millonarias inversiones...

Pero para ello se deben implementar regulaciones a la medida que faciliten el acceso a financiación y definan mecanismos de garantía para los inversionistas, además de una hoja de ruta de desarrollo federal —particularmente en el caso del hidrógeno— y contratos a largo plazo.

También habrá que abordar áreas como el transporte y el almacenamiento y, respecto del hidrógeno, la certificación.

Argentina es rico en recursos para convertirse con bastante rapidez en una fuerza exportadora, comenzando con GNL y luego, con hidrógeno azul y verde, dijo Francisco J. Romano, socio del bufete Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

El experto dijo que, para que esto suceda, no solo son necesarias las leyes, pues se requiere una hoja de ruta para determinar el destino, beneficios a la medida que permitan a las empresas cubrir el alto costo del financiamiento de estas iniciativas y contratos a largo plazo porque, sin compradores, no hay proyectos, pues la demanda es lo que manda

Algunos funcionarios han informado que se redactan proyectos de ley sobre el GNL y el hidrógeno para estimular el desarrollo sectorial. Los textos podrían presentarse este semestre, pero es improbable su aprobación antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Romano es además director de la asociación de negociadores internacionales de energía AIEN, con sede en Houston, y participa en el comité de AIEN sobre contratos modelo de despacho para el hidrógeno, grupo que ya ha elaborado borradores para la compra de GNL. Los contratos a largo plazo basados en modelos internacionales sin interferencia gubernamental son fundamentales para desarrollar estos mercados, comentó Romano.

En Argentina se ha tratado de trazar una hoja de ruta general para el sector energético, pero aún no se publica un documento definitivo.

H2.webp La empresa australiana Fortescue decidió poner en stand by la inversión en Río Negro para desarrollar hidrógeno verde por la falta de un marco legal nacional. Según versiones periodísticas, criticaron al Presidente de la Nación por "promesas incumplidas", y destacaron, en cambio, la predisposición del gobierno provincial para avanzar en el proyecto.

Romano señaló que ha habido algunas propuestas legislativas y borradores, pero la estrategia no es muy clara, por lo que le faltaría algo a una eventual ley; y ambas cosas deberían ir de la mano.

Junto a los expertos en energía Roberto Carnicer y Gonzalo Cabrera, Romano subrayó la relevancia de los incentivos como las exenciones fiscales al estilo de Estados Unidos para el hidrógeno producido mediante tecnología de captura de carbono.

Varias iniciativas de GNL e hidrógeno verde se han anunciado y están dirigidos a las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Tierra del Fuego. Los proyectos se encuentran en pañales. Uno de sus promotores, la transportadora de gas TGS, planifica una planta modular de GNL y ha indicado que los ingenieros están realizando estudios de viabilidad económica.

La estabilización macroeconómica, la libertad para repatriar utilidades y el restablecimiento de la confianza después de que el país detuviera las exportaciones contratadas de gas a Chile en medio de problemas internos en 2007 son vitales para que Argentina reciba inversiones.

La nación espera que los compradores de gas vuelvan a confiar en el país. Hace poco, Buenos Aires dio luz verde a las empresas para que se comprometan a vender gas a Chile de manera firme durante meses en los que normalmente solo se han autorizado contratos de suministro interrumpible.

Romano dijo que, para recobrar la confianza, se necesita no solo libertad cambiaria, sino también garantías sobre el suministro a largo plazo sin restricciones

Las generadoras chilenas GM Holdings, Colbún y Enel Generación suelen comprar gas de Argentina.

El país está concentrado en conseguir compradores para el excedente de producción durante los meses más cálidos, cuando cae la demanda interna. El apetito de los productores se ve estimulado además por los ingresos obtenidos por la venta de gas al exterior, pues los precios suelen ser más altos que los fijados bajo el programa local de incentivos a la producción Plan Gas.

Las compañías de perforación en la formación de no convencionales Vaca Muerta lidera el crecimiento. A nivel nacional, la producción de gas sumó 130 millones de metros cúbicos al día (Mm3/d) en febrero, 2,0% más que en igual mes de 2022, según datos del centro de estudios energéticos General Mosconi. El esquisto y las arenas compactas aportaron 71,7Mm3/d, 8,8% más que un año antes.

Debido a que América Latina tiene abundantes recursos energéticos, una demanda energética baja en comparación con EE.UU. y Europa y vastos terrenos para la construcción de proyectos, la región está en un posición ventajosa para aprovechar la transición energética a fin de proveer GNL e hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados a Europa y Asia.

Romano subrayó la importancia de la colaboración entre Argentina y sus vecinos, algo que no se ve en las propuestas legislativas que han estado circulando.

