Javier Milei quiere que el 'Dipy' compita por La Matanza

Tras sus críticas al oficialismo, 'El Dipy' admitió que recibió amenazas por el repudio a la gestión de Espinoza:

Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas

Después, y a través de un video compartido en Twitter, se puso a disposición de cualquier partido opositor que "lo necesite" para sacar a los "chorros". Martínez coquetó también con el PRO y se fotografió con el ex presidente Mauricio Macri y la actual precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Mauricio Macri junto a El Dipy en Twitter. El Dipy coquetó también con el PRO y llegó a fotografiarse con el ex presidente Mauricio Macri.

El propio 'Dipy' confirmó semanas atrás que se intensificó el diálogo con Javier Milei en el último tiempo. "Nos sentamos a charlar esta semana", expresó Martínez a comienzos de mes en una entrevista con el periodista Luis Majul.

Y en la misma línea, añadió: "No sé que me va a ofrecer, me voy a sentar con él. Quiero escuchar lo que me dice".

"No solamente él, me han llamado de todos los partidos, hasta de estos 'chorros' también", señaló en referencia a las propuestas recibidas desde el arco político, incluso por miembros del Frente de Todos.

Por su parte, el precandidato presidencial por La Libertad Avanza también contó anoche en el programa televisivo 'A dos voces' que están en negociaciones avanzadas con el cantante para "dar un batacazo en un bastión peronista".

"Falta ponerle el moño", continuó y aclaró que el cantante " ya habló con el jefe".

Javier Milei remarcó que "existen chances" de que la postulación se confirme porque "es un gran ser humano". Y sostuvo:

Somos amigos, está haciendo un proceso de crecimiento en términos de formación fenomenal y la verdad es que nosotros creemos que puede ir y dar un batacazo en un bastión peronista que les ponga en jaque la provincia y la elección Somos amigos, está haciendo un proceso de crecimiento en términos de formación fenomenal y la verdad es que nosotros creemos que puede ir y dar un batacazo en un bastión peronista que les ponga en jaque la provincia y la elección

Además, confirmó que el abogado mediático Fernando Burlando no será su candidato en la provincia de Buenos Aires.

¿Quién El Dipy?

El Dipy es el nombre artístico de David Adrián Martínez, nacido en la localidad entrerriana de Gualeguaychú hace 45 años. Su carrera artística tomó notoriedad en la primera década del 2000, cuando encabezó la banda de cumbia "El Empuje", reconocida en el ambiente tropical por canciones exitosas como "Toma la mema", "El Cha Cha" y "Cheto arrepentido".

Posteriormente, inició una carrera solista con notoriedad en el circuito cumbiero. Otro de los momentos en los que tomó notoriedad fue a partir de su participación en el programa televisivo "Bailando por un sueño", conducido por Marcelo Tinelli, en donde compartió pareja de baile con Mariana Diarco, con quien tuvieron un hijo.

Con un perfil activo en redes sociales, sus comentarios sobre coyuntura y la actualidad política comenzaron a permear en sectores conservadores, generando un acercamiento con la dirigencia de Juntos por el Cambio, afinidad que estuvo cerca de materializarse en una candidatura legislativa en el 2021, pero finalmente declinó la postulación.

