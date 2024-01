Impuesto al lujo: Nuevo piso y los autos que pagan

Hasta aquí, fue común que los vehículos más accesibles se pongan a precio límite. Así, las compañías evitaban que dichos autos tributen el impuesto al lujo.

Con la nueva base imponible, esa frontera se trasladó más lejos, dando mayor capacidad de manejar precios a las automotrices. Una medida que sería más útil sin la caída estrepitosa del consumo.

Los autos que no

Autos 4P.jpg Suben el piso del impuesto al lujo.

“A los fines de la aplicación del gravamen previsto en el Capítulo IX del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, respecto de los bienes comprendidos en los incisos a), b) y d) del artículo 38 de dicha ley, se deja transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en su artículo 39 para aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a $19.826.151″, dice el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Como referencia, actualmente un Peugeot 208 New Like (entrada de gama) producido en el país se oferta a un precio de 14.246.900 de pesos por la marca francesa. En el caso de Fiat, el popular Cronos tiene un precio de lista de 14.582.000 en su versión Like, de entrada de gama.

En ambos casos, de mantener sus precios, quedarían por fuera del radar del impuesto al lujo. Siempre considerando que se trata de vehículos económicos.

Los autos que sí

Por otra parte, vehículos como Volkswagen Amarok, que en su entrada de gama tiene un precio que supera los 32 millones, si tributará el impuesto al lujo al menos en la primera escala. En su versión tope de gama, Amarok quedará al límite de la segunda escala, con un precio actual de 62 millones.

Es importante tener en cuenta que, en caso de que el retoque no se produzca mes a mes, el fenómeno de autos económicos tributando el impuesto al lujo no desaparecerá. La actualización de la base, con una inflación como la actual, será menester mensual tanto para Javier Milei como para Luis Caputo.