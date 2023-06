HRL: "Hay que tener todas las leyes listas para el 10/12"

Esta discusión entre el shock y gradualismo pasa a ser abstracta cuando no tenés nadie que te preste para financiar un gradualismo largo, no hay discusión. Y, sobre todo, y lo más difícil para nosotros es lograr un cambio que se mantenga en el tiempo. Esta discusión entre el shock y gradualismo pasa a ser abstracta cuando no tenés nadie que te preste para financiar un gradualismo largo, no hay discusión. Y, sobre todo, y lo más difícil para nosotros es lograr un cambio que se mantenga en el tiempo.

Según él, su equipo prepara proyectos de leyes para elevar al Congreso el mismo día de asunción del próximo gobierno, en caso de ganar las elecciones: “Hay que tener un plan en detalle, traducido en leyes para enviar al Congreso el (domingo) 10/12.”

Algunas frases importantes:

“Es imposible que la Argentina salga adelante si no tenemos un plan de desarrollo en el cual volvamos a crecer y no vamos a crecer si no exportamos más. Si no abrimos mercados y no hacemos las obras de logística necesarias, no vamos a poder exportar”.

“¿La famosa pregunta de cuáles son las 3 primeras medidas? Yo les contesto 3.000 hay que hacer, no 3, y hay que tener una actitud de plan de cambio integral y de cambio profundo. No hay lugar para las medias tintas”.

“Necesitamos gente que conozca mucho del Estado para meterse el 10/12”.

“En cada línea del Presupuesto tenemos que equilibrar el déficit. Hay programas superpuestos, funciones que se cumplen al mismo tiempo desde La Nación y las provincias. Hay de todo. Hay empresas públicas deficitarias, hay subsidios que se quedan en el camino, hay intermediarios, hay un Estado con 20 y no sé cuántos ministerios innecesarios. Ninguna de estas cosas que mencioné por sí sola va a solucionar todos los problemas”.

“Si logramos el equilibrio fiscal, tenemos que tener algún tipo de, digamos, estabilizador del tipo de cambio y tenemos que lograr que sea lo menos rígido posible”.

También dio a entender que él no comparte la idea de una posible dolarización:

“Ahí la clave es tratar de no caer en sistemas demasiado rígidos, porque después políticamente no se puede salir”.

