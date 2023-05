Fiebre por la IA devora todos los chips disponibles

El mercado

Las acciones de Nvidia subieron +24% después de que su previsión de ventas de US$ 11.000 millones para los 3 meses que terminan en julio superó en más de un 50% las estimaciones anteriores de Wall Street.

Nvidia agregó US$ 184.000 millones a su capitalización de mercado luego del informe trimestral del miércoles 24/05, superando el valor total de Intel y de Qualcomm.

Su acción obtuvo la mayor ganancia en 1 día en USA, según Bloomberg.

Con una capitalización de mercado de US$ 939.000 millones, Nvidia ingresa al club de Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon y Saudi Aramco, el grupo élite de empresas valoradas en más de US$ 1 billón (US$ 1.000.000.000 en el sistema métrico español).

Junto con Nvidia, los proveedores de chips, incluido el fabricante taiwanés TSMC y el fabricante holandés de equipos ASML, informaron grandes ganancias, un 3% y casi un 5%, respectivamente.

Previsiones

Los resultados reforzaron la afirmación de Nvidia de ser la única empresa cuya tecnología es capaz de satisfacer la demanda de toda la industria para construir sistemas de IA generativa capaces de crear contenido humano.

El grupo señaló un "crecimiento exponencial" en la demanda de capacidad de cómputo de las empresas de la nube e Internet, así como de las industrias automotriz, de servicios financieros, de atención médica y de telecomunicaciones.

Los productos, incluido el procesador H100 más potente de Nvidia, son muy buscados por las grandes empresas tecnológicas y una nueva ola de nuevas empresas de IA, como OpenAI y Anthropic.

Geoff Blaber, director ejecutivo de CCS Insight, consultora tecnológica, describiendo los productos de Nvidia: "Sin duda, están en la primera posición porque proporcionan una cadena de herramientas muy completa que ninguna otra empresa puede ofrecer actualmente".

AMD, que al igual que Nvidia, fabrica los chips especializados más adecuados para entrenar grandes conjuntos de datos para IA, subió un 11%.

Varios proveedores de equipos estadounidenses y japoneses para fabricantes de chips también subieron:

Tokyo Electron, +3%;

Advantest, que fabrica kits de prueba de semiconductores, +16%;

Applied Materials y

Lam Research.

Intel, visto por los inversores como rezagado en la transición a la IA, cayó -6%.

Antes del jueves 25/05, las acciones de Nvidia habían duplicado su cotización en 2023.

Las acciones de Nvidia han subido y bajado junto con oleadas anteriores de publicidad en torno a las criptomonedas y la conducción autónoma, que no cumplieron su promesa inicial.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo a los analistas que 15 años de inversión y expansión de la capacidad de producción dejaron a Nvidia en el lugar correcto en el momento correcto cuando ChatGPT inició un ciclo de inversión aún mayor por parte de las empresas más ricas del mundo.

“Con la IA generativa convirtiéndose en la principal carga de trabajo de la mayoría de los centros de datos del mundo que generan información, ahora está muy claro que el presupuesto de un centro de datos cambiará drásticamente hacia la computación acelerada, y eso es lo que está viendo ahora”.

Incluso cuando Amazon, Google, Meta y Microsoft invierten en sus propios chips personalizados para IA, los analistas dijeron que pocas empresas podrían igualar la ventaja tecnológica de Nvidia.

