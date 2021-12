Ethereum: Cuáles son las predicciones de su precio para 2022

Sin embargo, se sabe que la segunda criptomoneda de mayor capitalización del mercado es más volátil que Bitcoin y, según algunos de los analistas entrevistados por Cryptonews.com, también es más difícil de predecir. Como tal, menos comentaristas estaban dispuestos a dar objetivos de precios firmes con respecto a Ethereum.

No me atrevo a especular

Fue lo que dijo Kjetil Hove Pettersen de Kryptovault -empresa especializada en minería-, cuando le preguntaron hacia dónde irá el precio de Ethereum en 2022.

Al mismo tiempo enfatizó que probablemente será incluso más volátil que Bitcoin.

Sobre esto, el CEO de Kryptovault, dijo

Es posible que supere a bitcoin, pero también hay mucho más riesgo asociado, al igual que con cada altcoin

Por otro lado, el criptoanalista de eToro, Simon Peters, dijo que Ethereum podría ver precios más altos debido a una combinación de mayor demanda y menor oferta, aunque no estaba dispuesto a ofrecer un objetivo firme.

La demanda tanto de instituciones como de inversores minoristas que buscan inversiones alternativas, combinada con una "disminución de la oferta y una desaceleración de la entrada en circulación de nuevos ETH" debido al EIP-1559 podría conducir a "un aumento potencial del precio" para Ethereum, dijo el analista.

Agregó que una mayor parte del suministro existente de ETH ahora está bloqueado en contratos de participación. Esto se suma al suministro que ya está bloqueado en aplicaciones de finanzas descentralizadas -DeFi- y un suministro cada vez menor de Ethereum en los intercambios, explicó el analista.

Entre los que se atrevieron a ofrecer un objetivo más específico se encontraba Bernardo Schucman de CleanSpark, quien predijo que el crecimiento en DeFi y una tendencia general hacia una mayor tokenización llevaría el activo a nuevos máximos en 2022.

Sobre esto, Schucman, dijo que Ethereum

Se moverá hacia US$20.000 debido a la gran cantidad de nuevos proyectos de tokenización y DeFi que se están poniendo de moda en el ecosistema

Por último, el estratega senior de productos básicos de Bloomberg, Mike McGlone, también tiene una predicción bastante vaga para esta cripto, diciendo en un informe de mercado de criptomonedas de noviembre que

Parece encaminado a US$5.000, con un soporte de alrededor de US$4.000

Aunque esta predicción no tiene un plazo no especificado.

La predicción del mes pasado sigue los comentarios alcistas del analista en la perspectiva criptográfica de septiembre, donde dijo que ETH está "ganando tracción" en medio de una "oferta decreciente" y una demanda creciente.