¿Es joda?: Comparan desempleo 2021 contra pandémico 202O

No es crecimiento y es difícil que siga aumentando ya que el Gobierno no lo acompaña con medidas imprescindibles para transformar el rebote en tendencia. En el sector privado se afirma que al cierre del 1er. trimestre 2022 no se observan cambios respecto del 4to. trimestre de 2021. Hay múltiples indicios que permiten advertir un interés de las empresas en aumentar el nivel de actividad pero el Gobierno no despeja el camino en un escenario global que se complica por cuestiones tales como el conflicto en Europa del Este, las restricciones propias de una Argentina sin reservas en su Banco Central y una inflación que destruye el poder de compra de los asalariados.