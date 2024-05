Enamorados del cepo: Llega la calma al dólar blue, MEP y CCL

Disparada del dólar

El aumento de los dólares financieros y la consecuente necesidad de que muchos actores económicos busquen en Matba-Rofex la oportunidad de adquirir dólares a precios todavía considerados bajos, según algunos economistas, podría explicarse principalmente por una menor oferta de divisas por parte de los exportadores.

En este sentido, desde PPI señalaron que la liquidación teórica vía CCL se redujo de US$ 62 millones el viernes pasado a US$ 50 millones al comienzo de la semana, y desde un pico de US$ 91 millones el jueves.

image.png

Enamorados del cepo

Salir del cepo se hace cada vez más necesario para que el Gobierno desarrolle la segunda parte de su plan económico, vinculado a la reactivación mediante inversión privada con la llegada de grandes capitales extranjeros.

La labor de la administración actual para mantener su palabra de consolidar cuentas claras y al día para impactar favorablemente en el ámbito internacional, bajando el riesgo país y accediendo al mercado internacional de créditos privados, prevalece.

Sin embargo, parece necesitar más tiempo para que la reputación local demuestre fuertes señales de adhesión económica y política a las ideas de la Libertad en respaldo al oficialismo.

Marina Dal Poggetto habla

Las inconsistencias del Gobierno de Javier Milei, que son casi un consenso en el mercado local, fueron resumidas por la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, durante una charla con un banco privado nacional, e implican el acceso al crédito, la cepo dependencia y la mayor regulación de la economía.

De sus declaraciones, se desprende que:

- Si los bonos argentinos no suben 20 dólares en breve, no habrá crédito el año que viene:

Según la economista, para que el riesgo país baje a 900 puntos, los bonos argentinos tienen que subir 20 dólares más. O, dicho al revés, si los bonos no suben 20 dólares más, Argentina el año que viene no tiene acceso al crédito, lo cual, según Dal Poggeto, no significa que no va a pagar los bonos ya que, mientras Caputo este ahí lo va a pagar con reservas y con pesos que consiga de la economía.

image.png El Riesgo país sigue en aumento

El dilema es de ahí, la segunda inconsistencia y es que el cepo no se está eliminando, sino todo lo contrario. Esto es, siempre según la economista, porque cuanto menos baje el riesgo país, y más pagues la deuda en dólares con flujos y más vencimientos de corto plazo de la deuda de pesos, sos más cepo dependiente, y no menos cepo dependiente como supuestamente, pregonaba el Gobierno.

