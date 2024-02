En pleno récord del S&P 500, el BofA se vuelve pesimista

"La posición bajista en 2023 fue el mejor aliado de los mercados; en 2024, esa posición pasará de ser favorable a ser adversa; aún no hemos llegado a ese punto, y no debemos olvidar el viejo adagio del mercado: 'los máximos son un proceso, los mínimos son un momento' (ya que la naturaleza humana encuentra más fácil revertir el 'miedo' que la 'codicia'), y no debemos olvidar que en las burbujas los mercados muestran poco respeto por la posición", agregaron.

A pesar de las importantes entradas de efectivo, con los fondos del mercado monetario ahora con más de US$ 6 billones en activos, hay señales de que las entradas de efectivo aún no han alcanzado su punto máximo. La deuda de los mercados emergentes registró su mayor entrada de capital desde abril de 2023, ascendiendo a US$ 400 millones, mientras que el sector inmobiliario enfrentó su mayor salida de capital desde mayo de 2022, con US$ 1.100 millones, posiblemente influenciado por preocupaciones sobre los bancos regionales de Estados Unidos.

El desglose regional muestra que los mercados emergentes experimentaron su décima semana consecutiva de entradas, mientras que Japón disfrutó de su cuarta semana de entradas, sumando un total de US$ 1.100 millones.

