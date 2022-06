Alberto vs. CFK: Bloomberg y Financial Times no entienden

Chevron, Petronas y Shell estarán entre las empresas internacionales que se beneficiarán si finalmente despega el desarrollo petrolero de Vaca Muerta en Argentina. La producción de gas “podría aumentar. al punto tal de hacer de Argentina un rival de Australia y Qatar en el mercado de GNL en un momento en que la demanda está creciendo”, según un informe reciente de S&P.

En diálogo con Miguel Galuccio, expresidente de YPF en tiempos de CFK y actual presidente ejecutivo de Vista, el segundo mayor productor de petróleo en Vaca Muerta, FT reprodujo que el depósito ya convirtió a Argentina en un exportador de petróleo (aunque en una escala muy pequeña) y Galuccio destacó su potencial futuro, gracias a costos de producción relativamente bajos y producción baja en carbono.

000_1MP7NQ.jpg Vaca Muerta, dólar y cepo, en la lupa de Bloomberg, Financial Times y medios influyentes en Wall Street y el resto de las Bolsas del mundo.

De los Kirchner a Macri y Fernández, ¡¿qué hicimos los argentinos para merecer esto?!

Mientras el FDT -exFPV- y JXC -exCambiemos- paralizan la Argentina con sus internas, intereses, cargos y partidas presupuestarias a expensas de los contribuyentes, la prensa internacional mira desde afuera lo que hacen los argentinos con su país y no logran entender muy bien hacia dónde van.

Por caso, FT y Bloomberg, muy influyentes en las Bolsas, multinacionales, fondos de inversión y gobiernos del primer del mundo marcaron el absurdo presente local. FT siguió:

Pero hay un inconveniente en la superficie en forma de decisiones pasadas del gobierno argentino. Años de exageración sobre Vaca Muerta y su atractiva geología no han sido igualados por políticas oficiales lo suficientemente atractivas, ya sea bajo el gobierno anterior de Mauricio Macri o hasta ahora el peronista actual, para atraer las decenas de miles de millones de dólares de inversión necesarios

Vaca Muerta ha estado en desarrollo durante una década y, a pesar de que los costos de producción han caído a niveles cercanos a los del esquisto estadounidense, se está explotando menos del 10 por ciento de la superficie

Sin embargo, el gobierno dice que si el 50 por ciento de los recursos de Vaca Muerta fueran llevados al mercado, Argentina generaría más de 30.000 millones de dólares al año en ganancias de exportación adicionales. ¿Por qué no ha sucedido? Un gran culpable es el rígido régimen de control de cambios de Argentina, que impide la repatriación de las ganancias Sin embargo, el gobierno dice que si el 50 por ciento de los recursos de Vaca Muerta fueran llevados al mercado, Argentina generaría más de 30.000 millones de dólares al año en ganancias de exportación adicionales. ¿Por qué no ha sucedido? Un gran culpable es el rígido régimen de control de cambios de Argentina, que impide la repatriación de las ganancias

Después de años de cabildeo, el gobierno acaba de aceptar permitir que las compañías de petróleo y gas conviertan los ingresos de parte de su producción adicional en dólares, pero esto está muy por debajo de la libertad que se disfruta en casi todos los demás lugares.

En simultáneo con el insólito cepo que se vive en la asfixiante economía sudamericana -segunda del Cono Sur-, graficado por FT, Bloomberg contrastó:

Argentina espera exportaciones récord de 90.000 millones de dólares este año gracias al auge de las materias primas Argentina espera exportaciones récord de 90.000 millones de dólares este año gracias al auge de las materias primas

Al parecer, un funcionario habló en off the record con Bloomberg -estrategia que a Matías Kulfas le costó el cargo de ministro de Desarrollo Productivo- y aseguró que “se pronostica que la segunda economía más grande de América del Sur exportará $ 90 mil millones en bienes este año, según un alto funcionario del gobierno que pidió no ser identificado para discutir proyecciones no publicadas. Eso sería al menos un salto del 15% con respecto a la marca del año pasado y un 38% más que los niveles de 2019. Se espera que las exportaciones de servicios alcancen aproximadamente $12 mil millones este año, según el funcionario”, informó el medio.

De esta manera, la prensa internacional vuelve a posar su atención sobre la Argentina y las insólitas medidas tomadas por los funcionarios argentinos desde hace décadas. Sigamos jorobando con la grieta, que así nos va…

