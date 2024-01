Duro golpe al precio de bitcoin: De US$ 48.600 a US$ 40.800

image.png

¿Ballena cripto anticipó la caída?

Tal como informó Urgente24 el 12/1 en: Ballena cripto sale a vender 2.742 bitcoins (+US$ 126 M) en un mes extremadamente volátil bitcoin (BTC) por las especulaciones sobre sus ETFs, una ballena (propietario de enormes cantidades de esta cripto) tomó la decisión de tomar ganancias y salir a vender 2.742 BTC (aproximadamente unos US$ 126.132.000) que le permitió obtener un beneficio superior a los US$ 75 millones.