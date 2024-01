Último intento del Gobierno de alcanzar un acuerdo con los "dialoguistas"

El Gobierno quiere tener un despacho para ir al recinto antes del paro convocado por la CGT para el próximo miércoles 24/01.

Distintos referentes del oficialismo ya dan por descartado que, como pretendía, haya una sesión de la Cámara de Diputados este sábado para aprobar el proyecto de reformas de 664 artículos. Esto se debe a su imposibilidad hasta el momento de conseguir los consensos necesarios para firmar un dictamen de mayoría.

Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, todavía albergaba alguna esperanza de que se firme un despacho de comisión en las próximas horas y se pueda convocar al recinto. "Sigo con esa idea. Es difícil, pero no imposible", aseguró.

"Voy a hacer lo posible para que esta semana se firme el dictamen y si no, respetaremos los tiempos que nos tome llegar al consenso. Apenas tengamos dictamen, al otro día quiero ir al recinto. Si tiene que ser un sábado, será un sábado", afirmó en diálogo con el canal TN.

Más realista se mostró José Luis Espert, quien a pesar de no integrar formalmente el bloque de La Libertad Avanza, se convirtió en una de las espadas legislativas de Javier Milei.

“El escenario menos probable es que se sesione el fin de semana, mientras que el más probable es que se sesione la semana que viene. El escenario más probable es tener dictamen lunes o martes”, dijo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Espert mostró mayor comprensión de la complejidad del asunto al asegurar que “está bien que se haga así (sin forzar tiempos) porque son 664 artículos, 10 títulos que cambia la vida argentina de blanco a negro”.

En diálogo con CNN radio el diputado liberal envió un guiño a la oposición "dialoguista" al destacar “la buena colaboración” de la UCR, de Hacemos Consenso Federal y del PRO.

La mención a esos bloques no es casual, ya que se trata de los que tienen la llave para conseguir un dictamen de mayoría y, eventualmente, la aprobación de la ley.

El sector dialoguista pone condiciones en lo que refiere, entre otro temas a la movilidad jubilatoria, retenciones a las economías regionales, privatizaciones y la facultad del Ejecutivo de endeudarse sin autorización del Congreso. Hasta aquí no hubo acuerdo en esos puntos que fueron conversados en reuniones extendidas mientras Milei estaba en Davos.

Milei, por su parte, tensó la relación con la oposición, especialmente con la UCR, cuando agredió con un insólito retuit al presidente del centenario partido, el senador Martín Lousteau. Habrá que ver la predisposición radical ante este episodio. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque en Diputados y quien se cruzó el fin de semana con el Presidente, pertenece a Evolución, la línea interna que responde a Lousteau.

Por otro lado, ¿cómo habrá caído que Milei en su discurso en el Foro Ecónómico de Davos haya metido en la misma bolsa a la social-democracia, en la que se inscribe la UCR, y al nazismo?

Sin un acuerdo con el oficialismo, la oposición dialoguista avanzará en la redacción de sus propios dictámenes, a los que LLA podría adherir, lo que significa una derrota política mayúscula.

Los reparos opositores atacan directamente al paquete fiscal del Gobierno. En ese marco, desde el Ejecutivo volvieron a amenazar con medidas de austeridad más duras en cas o de no tener los instrumentos que reclama.

“El ánimo fundamental es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo”, planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre.

