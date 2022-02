Dólar: Retrocede el blue mientras los financieros se elevan

Tal como informó Urgente24, Fuerte suba del dólar mayorista.

El dólar mayorista, sobre el que opera el Banco Central, se encamina a cerrar la semana con una apreciación que no se veía en largo tiempo. Esto expone que se profundizó la aceleración de la devaluación oficial con la que el BCRA intenta acercar la suba de la cotización a la inflación.

Por otro lado, Quintana comenta sobre el BCRA -en su Twitter- diciendo que

BCRA terminó el día con saldo neutro por su intervención.

Y agrega que

En la semana totalizó compras por unos US$ 54 millones, y el saldo de febrero por ahora es positivo en unos US$ 9 millones, aproximadamente.

Tal como informó Urgente24, Estalló el escándalo por las reservas del BCRA.

Mientras 900 compañías denuncian bloqueo importador y evalúan ir a la Justicia, economistas y consultoras se suman a las denuncias por las reservas del BCRA.

Riesgo País

Mientras tanto, en cuanto al Riesgo País, el mismo aumenta -12 puntos- con respecto al cierre del jueves (10/2). En este momento, el indice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.790 puntos básicos, de acuerdo con los datos relevados por Rava Bursátil.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP se encuentra en un precio de $207,20 mientras que, el MEP GD30 logra un precio de $206,42.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $214,09. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran a $214,09 y $213,99, respectivamente.

El dólar "solidario" sube con respecto a ayer y cierra a $183,56, unos $32,44 por debajo del dólar blue.