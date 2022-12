Dólar Qatar

El nuevo tipo de cambio, que agrega un anticipo del 25% al impuesto a Bienes Personales, redondeando en un dólar oficial Banco Nación resulta en $366,5.

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $323 para su compra y de $331 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $175,12 mientras que para su venta, la cifra asciende a $184,40.

Dólar solidario

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $302,36.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 176,96/177,16 por unidad, treinta y ocho centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1608888147689209857 En diciembre el tipo de cambio mayorista subió 5,91%, por debajo de la suba del mes anterior y en el año acumuló un aumento del 72,47% — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 30, 2022

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy, gracias al "dólar soja II" la entidad monetaria finalizó con compras por unos US$ 133 millones. En el mes acumuló compras por unos US$ 1.987 millones y en el año US$ 5.824 millones, superando la marca del 2021.

https://twitter.com/guspaqui/status/1608888692890030080 Dólar soja aportó hoy US$ 118,852 millones, en diciembre totalizó ventas por US$ 2.575,64 millones y desde el inicio del soja 2 acumuló ingresos por US$ 3.154 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 30, 2022

En este sentido, es importante remarcar que las reservas internacionales cerrarán el año en US$ 44.588 millones. Las RRII arrancaron 2022 en US$ 39.582 millones y se incrementaron a lo largo del año en US$ 5.006 millones.

Más contenido en Urgente24

D'Alessandro: "Los chats son falsos, voy a seguir en mi cargo"

CFK desesperada rebaja a Alberto Fernández: "Comentarista"

Respuesta del Gobierno a Donda: "Perdió la confianza del Presidente"

Sergio Massa ya prepara el difícil 1er. bimestre 2023