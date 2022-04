Dólar blue regalado y ¿por cuánto tiempo?

BCRA termino la tercera rueda de la semana con compras por US$ 25 millones BCRA termino la tercera rueda de la semana con compras por US$ 25 millones

En cuanto a las reservas del BCRA, como bien destaca el economista Estaban Domecq,

El Agro liquidó US$ 7.900 millones en el primer trimestre del año, récord absoluto, 18% arriba que en 2021. A pesar de esto, el BCRA terminó con un saldo negativo por US$ 50 millones en el MULC.

y asegura:

La macro no cierra… La macro no cierra…

Riesgo País

En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.739 puntos básicos.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP (o bolsa) se encuentra en un precio de $190,06 mientras que, el MEP GD30 cierra a $190,14.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $189,58. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran con un precio de $189,58 y $190,26, respectivamente.

Mientras, el dólar "solidario" sube y cierra con un precio de $193,05.

Según indica el sitio iProfesional, desde que se selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, finalmente el dólar blue entró en una etapa de calma y la expectativa del mercado parece indicar que continuará en ese camino:

Esto se debe, en primer lugar, se disipó el fantasma del "no acuerdo con el FMI" y el escenario ultra-pesimista que el mercado cambiario llegó a barajar en la segunda quincena de enero Esto se debe, en primer lugar, se disipó el fantasma del "no acuerdo con el FMI" y el escenario ultra-pesimista que el mercado cambiario llegó a barajar en la segunda quincena de enero

señala el economista de Ecolatina, Juan Pablo Albornoz.

Por otro lado, de acuerdo con el analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano:

El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra

En cuanto a la aceleración del precio del dólar, afirma que:

No me quedan dudas de que el Gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país, eso es gravísimo, por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses No me quedan dudas de que el Gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país, eso es gravísimo, por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses

Mientras tanto, estima que

En los últimos 12 meses el precio del dólar blue aumentó el 41%, mientras que la inflación fue más del 50%, el Índice Cámara de la Construcción aumentó más del 50%, los autos aumentaron más del 60%, todo está aumentando a mayor ritmo que el dólar blue. Hay inflación en dólar blue.

Por otro lado, Carlos Rodriguez, fundador de UCEMA, advertía esto sobre la dinámica macro y las acciones del BCRA

Sobre esta "bicicleta con papeles del BCRA" aclara que:

La entrada de capitales genuina iria a la compra de acciones, bonos o propiedades. Eso no esta pasando. Solo se vende activos buenos para comprar papeles publicos a los que se les esta subiendo la tasa!. Es un Pagadios. La entrada de capitales genuina iria a la compra de acciones, bonos o propiedades. Eso no esta pasando. Solo se vende activos buenos para comprar papeles publicos a los que se les esta subiendo la tasa!. Es un Pagadios.

