Dólar blue: Gobierno resiste pero arbolitos advierten

"Desde que recibió los DEG del FMI el 22 de agosto pasado (considerando que ya se le devolvieron US$ 1.885 millones por el pago de una cuota por deuda de capital), el Banco Central lleva perdidos US$ 1.604 millones, lo que hasta ahora da un promedio de US$ 57 millones por día", alertó El Economista.