Frente a la subida del dólar el BCRA sale a vender reservas

Con una inflación anticipada de septiembre de 2,9%, un peso con creciente oferta y nula demanda parece indicar que todas estas variables van a seguir subiendo y seguirán afectando el poder adquisitivo de todos. Se hace más claro el daño que se le hace a la moneda cuando tomamos datos del 2017 (cuando el billete de $1000 fue lanzado), con ese billete se podía comprar cerca de u$s54 (Tipo de cambio de $18). A día de hoy, cada hornero equivale a u$s 5,34 (Tipo de cambio de $187).

Frente a estos desequilibrio monetarios es curioso analizar el pensamiento de quienes tienden a estar a favor de este tipo de políticas, para ello tenemos al ex viceministro de Axel Kicillof, Emmanuel Alvarez Agis. El mismo, aseguró que para ser keynesiano “en un país con moneda débil hay que tener reservas de moneda fuerte”. Además planteo que nunca un gobierno, “con el peronismo adentro”, enfrentó una elección como las PASO con “tan pocas reservas”. Finalmente, describió el escenario actual en el que se encuentra la Argentina, en donde, los argentino tienen cerca de u$s200.000 millones debajo del colchón y seguirán ahí si el gobierno no quita el cepo y deja de castigar a los inversores.

"Si no destrabamos eso, incluso con un acuerdo con el FMI, no habrá solución. El acuerdo con el Fondo es condición necesaria, pero no suficiente; ojalá sea una oportunidad para tener un incentivo claro y seguro para el que se quiera animar invierta".