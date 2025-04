Desde el lunes levantan el cepo cambiario: Si Caputo no lo anunciaba, no había OK del FMI

Live Blog Post

El dólar flotará entre $1.000 y $1.400

Antes de pasar a las medidas, Luis Caputo realizó un nuevo repaso de lo que considera "la herencia recibida" (de Alberto Fernández y Sergio Massa). "El descalabro fue la peor herencia de nuestra historia" y dijo que no había recursos, las reservas del BCRA eran negativas, etc. etc. etc. Hasta ahora nada nuevo. Todos esperan que pase a las medidas.

Según él, tenían un programa económico "desarrollado durante años en nuestra consultora". El objetivo en esta parte de su participación es afirmar que hay un programa, que es propio (o sea que no es de Javier Milei) y que se está cumpliendo a rajatablas.

Según Caputo, la popularidad de Javier Milei sigue "intacta" en el marco del ajuste fiscal realizado. No es lo que indican la mayoría de las investigaciones de opinión pública pero el ministro Caputo tiene su relato preparado.

También dice que bajó 30% el gasto que se iba en la política y en la corrupción. Hasta ahora es solo una reivindicación del gobierno de La Libertad Avanza.

"Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía pero no suficiente." (El ministro está haciendo tiempo, parece, para que llegue el anuncio del FMI).

Mientras Caputo sigue explicando el ajuste fiscal, los canales de noticias anuncian una banda de flotación para el dólar estadounidense, entre $1.000 y $1.400.

BCRA desde su cuenta@BancoCentral_AR: Principales lineamientos de la fase 3 del programa económico. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inicia la Fase 3 del programa económico comenzado el 10 de diciembre de 2023. En esta nueva etapa, la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre $1.000 y $1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual, se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior, y se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte de BCRA para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios.

Régimen de flotación cambiaria dentro de bandas:

Se la describe como una "transición hacia una libre competencia de monedas avanza con la implementación de un régimen prudente de bandas cambiarias con rango $/U$D 1.000-1.400. Dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda. Tanto el valor inferior como el valor superior de la banda evolucionarán en el tiempo de forma gradual y previsible: -1% y +1% por mes, respectivamente."

Piso de la banda ($1.000 - 1% mensual): Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor inferior de la banda, el BCRA procederá a comprar dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, acumular reservas internacionales. La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA no será esterilizada, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero.

Techo de la banda ($1.400 + 1% mensual): Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor superior de la banda, el BCRA procederá a vender dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, eliminar pasivos monetarios. Las ventas de divisas por parte del BCRA permitirán absorber rápidamente sobrantes de liquidez que pueden resultar de reducciones en la demanda real de dinero.

Dentro de la banda: Se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen. El BCRA podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales (RIN), así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada.

Una explicación: En X, Gabriel Caamaño desde su cuenta @GabCaamano:

Unificación con banda de 40% con intervención limitada dentro de la banda y mayor capacidad de intervención por fuera, cuyos límites inferiores y superiores se incrementan al 1% mensual. Se va el blend, obviamente. El aporte del FMI a lo largo de 2025 será de USD 15.000 millones. Me parece una pasó valiente y positivo, además de que para adelante se iba a hacer cada vez más difícil. El ancla fiscal debería colaborar a que todo sea más fácil. Esperemos que el contexto externo no se deteriore más. No estábamos tan locos interpretando lo que parecía ver el mercado. Pd. Se murió el crawling y no hubo dolarización (a algún intenso lo estan velando). Unificación con banda de 40% con intervención limitada dentro de la banda y mayor capacidad de intervención por fuera, cuyos límites inferiores y superiores se incrementan al 1% mensual. Se va el blend, obviamente. El aporte del FMI a lo largo de 2025 será de USD 15.000 millones. Me parece una pasó valiente y positivo, además de que para adelante se iba a hacer cada vez más difícil. El ancla fiscal debería colaborar a que todo sea más fácil. Esperemos que el contexto externo no se deteriore más. No estábamos tan locos interpretando lo que parecía ver el mercado. Pd. Se murió el crawling y no hubo dolarización (a algún intenso lo estan velando).