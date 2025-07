Del antisistema al sistema: La metamorfosis forzada de LLA

El precio político

Karina Milei aparece en el centro de la estrategia. La hermana presidencial busca consolidar un partido verticalista, eliminando voces disidentes y cerrando filas en torno a un discurso único. El problema es que ese mismo verticalismo desalienta la integración de nuevos actores con ambiciones propias.

LLA no tiene margen para permitir debates internos: su electorado más fiel no tolera "traiciones" ni señales de acercamiento a la "casta". Pero si quiere sumar escaños en el Congreso, deberá negociar con lo que hay.

El dilema es claro: si abre las puertas, se contamina; si no las abre, se aísla. La construcción de poder en Argentina exige territorios, intendentes, gobernadores, punteros y rosca. Y LLA carece de todos ellos.

Una coalición populista de derecha

El informe de one618 plantea que LLA está dejando atrás la ilusión de un gobierno institucionalista. Ya no se disfraza de liberal clásico: se presenta abiertamente como una opción populista de derecha, vertical, beligerante, con un fuerte componente emocional.

La estrategia parece efectiva en el corto plazo: sus votantes “cautivos” no tienen adónde ir, y buena parte del electorado sigue viendo a Milei como la única alternativa viable al kirchnerismo.

Pero este posicionamiento también revive el eje izquierda-derecha, un terreno donde el kirchnerismo se siente cómodo y podría volver a crecer si logra reconfigurarse.

¿Qué puede venir?

LLA puede pagar un costo alto en cohesión interna si insiste en sumar sin integrar.

El Congreso seguirá siendo un cuello de botella si no logra construir mayorías orgánicas.

El frente judicial y legislativo puede activarse si los aliados ocasionales se sienten usados y desechados.

Por ahora, la estrategia de Karina Milei se sostiene por la debilidad ajena. Pero no hay garantía de que esa debilidad sea eterna. Como bien señala el informe, “lo que hoy funciona por falta de alternativas, puede dejar de funcionar apenas el escenario cambie”.

_2025.07.24_one618_Morning_Strategy_Watch.01

