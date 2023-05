"De los últimos 70 años, Argentina pasó 1 de cada 3 en recesión"

La Argentina con un 34% del tiempo en recesión ganó el escalón superior del podio, donde lo flanquearon el Congo y Siria. Luego se alinearon Irak y Venezuela, respectivamente con 31 y 29% de ese período en recesión, seguidos por Angola, Sudán, Zambia y Zimbabwe (todos igualados en 26%).

image.png El ranking de 104 países, ordenados por el porcentaje de tiempo que, entre 1950 y 2020, estuvieron en recesión económica es encabezado por Argentina.

Además, en los 60 años transcurridos entre 1960 y 2020 la Argentina también sobresalió con una inflación promedio aritmético anual del 64,1%, contra 41,3% de América Latina, 20,2% de los países considerados "nuevos ricos" (España, Corea del Sur, Malasia, etc) y 4,9% de los socios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El trabajo del Banco Mundial, que actualizó Folgar luego, notaba también que las recesiones argentinas no solo son frecuentes, sino también profundas, con un promedio de caída del PBI anual superior al 3,5% anual y duraban en promedio unos 20 meses El trabajo del Banco Mundial, que actualizó Folgar luego, notaba también que las recesiones argentinas no solo son frecuentes, sino también profundas, con un promedio de caída del PBI anual superior al 3,5% anual y duraban en promedio unos 20 meses

Algunos estudios consideran a la Argentina el país "decano" de lo que los economistas han dado en llamar "la trampa del ingreso medio"; esto es, países que llegados a ese estadio del desarrollo económico no logran ir más allá. La Argentina en las últimas décadas no solo no ha dado signos de no poder salir de la "trampa", sino que da signos de descender de escalón, como sugieren las comparaciones de ingreso per cápita y salarios mínimos y medios en dólares de los últimos años, tendencia que se profundiza a medida que el peso argentino se devalúa más y más.

Más noticias de Urgente24

Piden procesar a 4 funcionarios del Gobierno por las tierras del Ejército

Insfrán va por su 8va gestión y buscan otro fallo Supremo

Ganancias: El Gobierno oficializó el nuevo piso en $506.230

Dolarización, BCRA y tiro por elevación de Rosatti a Milei

Efecto Rosatti: Denunciaron la "emisión incontrolada"