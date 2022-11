ExFMI alerta sobre recesión mundial 2023 y ¿Argentina llega?

En un contexto donde el mundo va hacia la recesión y hacia tasas más altas, Werner completó su panorama para 2023: “se espera una caída en el crecimiento mundial importante, tocando niveles de recesión mundial. USA y Europa con una alta probabilidad de recesión y China con una tasa muy baja de crecimiento de lo que había sido como motor mundial en los últimos años”.

¿Qué pasa con la Argentina?

En cuanto al escenario socioeconómico y político argentino, Werner aclaró en primer lugar que “es difícil ser optimista con la Argentina porque la historia de Argentina no augura nada bueno. Es difícil encontrar elementos para volverse optimista, especialmente en que la sociedad argentina llegue a un consenso sobre un paquete de políticas agresivo para transformar la economía”.

Sin embargo, encontró algunos elementos esperanzadores: “En el mundo político argentino sí hay ciertos elementos que pintan que puede haber un cambio estructural importante. Hay una discusión más honesta sobre lo que se necesita, que Argentina requiere un arranque del próximo gobierno con un planteamiento fiscal más agresivo y también hay políticos que hablan de que Argentina debe privatizar activos públicos y reducir el tamaño del Estado”.

En cuanto a la gestión del Frente de Todos y el acuerdo al que llegó con el FMI, Werner fue categórico: “El kirchnerismo y Alberto Fernández no entienden nada. Nunca hubo un plan económico, se llegó a un acuerdo con el FMI nada más que para lograr un refinanciamiento. Este gobierno no cree que la política monetaria sea causante de la inflación. El resto del espectro político argentino tiene claro que hay que hacer un programa fiscal muy agresivo y una política de apertura también mucho más agresiva".

En esa línea, destacó que hay una “incongruencia entre la ambición del apoyo social a través de planes, pensiones y otras ayudas del Gobierno y la falta de un consenso de pagar impuestos para sostener eso, que llevó a reestructuraciones recurrentes y a que la Argentina tenga la 3ra inflación más alta del mundo”.

Luego, contestó a las usuales argumentaciones del kirchnerismo sobre el origen de la inflación: “Este gobierno perdió tiempo precioso debatiendo sobre la inflación y si es multicausal. Hay un problema de concentración de mercado, como lo hay en todo el mundo y más en América Latina, pero que genera precios elevados y no tiene un rol prioritario en el proceso inflacionario”.

Acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo al que arribó el exministro de Economía Martín Guzmán con el FMI, el exdirectivo de ese organismo lo ilustró de la siguiente manera: “el FMI veía que Argentina no le iba a pagar. Entonces, la pregunta era: no me paga en una estructura de programa de refinanciamiento y dentro de esta estructura logro que en el gobierno de Fernández se alcance un programa lo menos malo posible o dejo que Argentina entre en default y no genero incentivos para que los sectores un poco más racionales de la coalición de gobierno para que tengan cierto peso para mover las políticas a algo más racional. Y el Fondo eligió esta segunda opción”.

En ese sentido destacó las políticas implementadas por la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía para “llegar a las elecciones de 2023” y evitar una hiperinflación.

Por otro lado, mencionó que continúa “la preocupación sobre la deuda del BCRA” y que es “importante”.

Pero en ese panorama, encontró motivos para llegar al final del mandato sin mayores sobresaltos: “Con el aparato de controles que tiene la economía Argentina el Gobierno tiene una buena posibilidad de llegar, con una inflación elevada. Es difícil ver que la gente tenga muchas alternativas, obviamente la alternativa es el dólar paralelo, pero ese mientras se deprecia genera una pérdida importante, y otro efecto positivo es que a medida que se vislumbra un cambio de régimen se generan expectativas estabilizadoras ”.

Para el próximo gobierno, Werner destacó que “ el calendario de pagos (con el FMI) no generará presiones exageradas a su inicio y se podría zafar sin llevar a cabo una reestructuración. además los inversionistas generan un clima de ‘a nosotros no nos toquen’, a ellos les importa su retorno”.

