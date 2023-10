Curioso comunicado del BCRA que busca dar tranquilidad

Del comunicado del BCRA pueden desprenderse 2 posibles teorías, una que busca “tranquilizar” a los agentes económicos luego de un pedido de dólares físicos no visto en todo el año y otra referida a los dichos del candidato Javier Milei.

Con respecto al pedido de dólares, el analista financiero, Salvador Vitelli, destacaba como: "Entidades financieras hoy solicitan al BCRA envío de dólares billete para atender sus necesidades de caja en dólares."

Por hoy, el monto es de US$ 4.000.000 para hoy y US$ 124.800.000 para mañana. Por hoy, el monto es de US$ 4.000.000 para hoy y US$ 124.800.000 para mañana.

¿Una respuesta a Milei?

Tal como informó Urgente 24 en: Milei alienta la huida al dólar: "El peso no vale ni un excremento", Javier Milei instó este lunes a los ahorristas a que no renueven sus plazos fijos en pesos al considerar que la moneda argentina "no puede valer ni un excremento". De esa forma, el candidato presidencial libertario, quien encabeza las mediciones de intención de voto, alentó la huida hacia el dólar.

Consultado en Radio Mitre por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos, el líder de La Libertad Avanza aseveró: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Milei había defendido un dólar alto porque así, sostuvo, sería más fácil aplicar su plan de dolarización. Esto le fue reprochado el domingo durante el debate por la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Además, el candidato de La Libertad Avanza negó que para poder dolarizar se necesiten US$ 60.000 millones y aseguró que para la versión “más básica” del proyecto se conseguiría rápido un fondo de US$ 30.000 millones para hacer el rescate de la base contra títulos públicos "porque implica un potencial de ganancias enorme”.

“Antes teníamos que ir nosotros a buscar inversores con nuestras 5 propuestas (de dolarización). Nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central, lo cual se hace operativamente dolarizando, pero después la gente va a elegir la moneda que quiera”, subrayó Milei.

En este sentido, dijo que “hubo una presentación donde lo expliqué mejor y pasó algo increíble: nos empezaron a acercar inversores con sus propuestas”, pero evitó confirmar cuáles eran. “Son reuniones confidenciales”, afirmó.

