Criptomonedas: India amenaza con prohibirlas

India es uno de los mercados de criptomonedas más grandes del mundo, compiten de manera directa con China, y los entusiastas locales ven con indiferencia las propuestas del gobierno para ponerle un fin al uso de las monedas digitales, pues creen que el resultado será el mismo de 2018, ya que el gobierno no cuenta con la tecnología ni los avances para suplir a un mercado tan particular como este, y se encuentra notablemente atraso ante los avances de las finanzas descentralizadas. Además, ven el ejemplo de uno de los países de la región que tuvo que dar marcha atrás y rendirse a la hora de intentar imponer algo similar, como lo es Corea del Sur. Los inversores del mercado no confían que las restricciones logren ser permanentes, por el contrario, afirman que puede durar algún tiempo, para luego ser levantadas y se que converja a un entorno más regulado.