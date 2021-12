Ethereum acabaría con la minería en su próxima mejora

Aquí es donde Ethereum, gran competidor de Bitcoin, decide marcar una tendencia disruptiva. La preocupación por el nivel de energía utilizada para el minado de criptomonedas alrededor del mundo llevó al gigante digital a adoptar una opción a futuro que elimine la necesidad de utilizar el sistema actual denominado Prueba de Trabajo (Proof to Work) y reemplazarlo por una nueva metodología llamada Prueba de Participación (Proof of Stake). La gran diferencia entre estos dos métodos de validación yace en que se elimina la competencia entre validadores (mineros), y se reemplaza por una elección determinística, en que se toma como validador a un agente de acuerdo al stock de criptomonedas que tenga en su posesión. ¿Por qué esta opción es más eficiente en cuanto a lo energético? Básicamente porque se elije solamente a un individuo, a una sola persona para que valide tal operación, lo cual nota una gran diferencia con respecto al sistema PoW, en el cual participan varios agentes. Esta limitación en cuanto a la cantidad de validadores promete reducir en gran cantidad el consumo de energía, ya que sólo se necesitaría un solo validador para resolver una operación en vez de varios. Otro de los rasgos particulares que tendrá este sistema, es que la recompensa que recibirá el agente validador deberá ser abonado por quienes realizan la transacción a través de una tarifa particular; en PoW, el propio sistema recompensaba al primer agente que lograba resolver la operación matemática, y tal recompensa no salía la transacción en sí.