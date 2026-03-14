Cómo ven a Donald Trump las mayores economías del mundo

Fiabilidad en tiempos de crisis

La confianza en la respuesta estadounidense ante una emergencia también muestra signos de desgaste. Aunque el 57 por ciento de los estadounidenses afirma que su país es fiable (5,7/10), el Reino Unido apenas alcanza un 3,8. Francia y Canadá coinciden en una nota de 2,7, mientras que Alemania se sitúa en un 2,5. El informe subraya que una mayoría absoluta en Canadá (57%) y Alemania (51%) considera explícitamente que no se puede confiar en Washington cuando surge una crisis.

Liderazgo tecnológico

Finalmente, la encuesta evaluó quién posee la tecnología más avanzada frente a potencias como China o la Unión Europea. El 53 por ciento de los ciudadanos en USA reclama el liderazgo (5,3/10), pero sus socios ven un panorama distinto, posicionando a Pekín a la vanguardia. En este rubro, Canadá califica a EE. UU. con un 3,7, Francia con 3,6 y el Reino Unido con 3,5. Alemania vuelve a otorgar la puntuación más baja con un 3.

Según el relevamiento, más de la mitad de los encuestados en estos países consideran que China es hoy el actor tecnológico dominante.

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