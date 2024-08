Caputo busca un dólar CCL a $1.100, ¿lo conseguirá?

Lo explican desde iProfesional, la necesidad de restaurar la confianza quedó en evidencia con un dato preocupante: el Banco Central dejó de acumular reservas en los últimos dos meses, perdiendo más de US$ 2.600 millones solo en julio. Al inicio de ese mes, las reservas sumaban US$ 29.022 millones, pero al cierre apenas alcanzan los US$ 26.399 millones. Solo este miércoles, el BCRA se vio obligado a vender US$ 81 millones para controlar los dólares financieros, especialmente el CCL, que sigue en descenso.