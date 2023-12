Bonos CER, dólar linked y US$: ¿Cuál busca el mercado?

image.png

En cuanto a las valuaciones, 1816 dice que la curva de estos instrumentos parece "barata" en comparación con la CER. Aunque la CER, en precios, tiene un tipo de cambio real equivalente a menos de 500 pesos a nueve meses, sugieren mantenerse "tácticamente al margen dada la posición técnica", porque hay mucho stock (2,84 billones de pesos) que podría generar una gran oferta si siguen los rescates.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, según 1816, siguen siendo interesantes por las bajas paridades que tienen. Dada la poca diferencia entre las paridades de los títulos hard dólar y dólar linked, 1816 destaca que "los activos en pesos tienen cero chance de dolarización". No significa que el mercado lo vea como algo imposible, sino que los inversores no tienen muchas opciones más que moverse en el mundo de los pesos y no tienen alternativas que los cubran de eso.

En el análisis de los bonos en dólares, después de que bajara la prima de legislación, 1816 piensa que "la mejor opción para apostar por la normalización de la curva es el GD30". Si imaginamos un escenario "razonablemente optimista" en el que todos los bonos Globales rindan un 15% anual a un año, el GD30 daría un retorno total del 68%, mientras que otros como el GD35 y GD41 serían del 61% y 43%, respectivamente.

