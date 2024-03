Bitcoin: Predicciones de su precio a 32 días del halving

Tal como señalan desde Investing.com, históricamente, después de reducciones a la mitad anteriores, el precio de la criptomoneda ha experimentado un aumento, aunque es poco común que alcance un nuevo máximo histórico antes del evento. Sin embargo, la semana pasada, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de más de US$ 73.000, superando brevemente los US$ 64.000 durante el fin de semana y luego volviendo a superar los US$ 68.000.