Bitcoin abajo de los US$ 40.000 (perdió US$7.000 en 7 días)

El movimiento de la criptomoneda señala que no logró defender su nivel de soporte en US$ 46.000, pese a que los traders alcistas han estado comprando a ese valor. Incluso así lo hizo, con una poderosa compra de US$ 190 millones en BTC, MicroStrategy, una de las ballenas más importantes a nivel mundial por ser la compañía que cotiza en bolsa con más bitcoins, fundada y dirigida por Michael Saylor.