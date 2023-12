BCRA y el bono para importadores (Bopreal), un fracaso

Esta es la curva de sensibilidad de TIR-Precio de los nuevos BOPREAL.



Si bien tiene varios supuestos, no me cuesta imaginarlos en torno a los u$s 75-85 cents.



Con los endulzantes que tienen (abajo restricción CCL-MULC, IMP PAIS, pago impuestos) no lo veo descabellado. pic.twitter.com/4A1dZ0zjjw