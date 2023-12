CGT, Hugo Moyano, Javier Milei y Manuel Adorni

No es el perfil cegetista con Héctor Daer y Carlos Acuña. No desafiarían el 56% que Javier Milei invoca como su universo propio, aún cuando sea muy discutible que el elector de un balotaje sea 'propio' de quien recibe ese sufragio. Pero la ausencia de Hugo Moyano fue un mensaje contundente: si la CGT no iba al paro, los camioneros iban por su lado. Daer y Acuña tuvieron que revisar su discurso previo.