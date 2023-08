BCRA aprovecha para sumar US$ 125 M y tocar el dólar agro

Dado que el tipo de cambio oficial (de $350) se encuentra por encima del valor contemplado en el dólar agro, que estaba fijado en $340. El Gobierno decidió aumentarlo. Dado que el tipo de cambio oficial (de $350) se encuentra por encima del valor contemplado en el dólar agro, que estaba fijado en $340. El Gobierno decidió aumentarlo.

Al respecto, se optó por elevarlo 7,4% con relación al último cierre, haciendo que este alcance un precio de $365,50.

image.png

Rumores

Tal como se informó en: Ahora el Gobierno desmiente suspensión de exportaciones de carne, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, desmintió este martes que el Gobierno Nacional haya suspendido las exportaciones de carne mientras negocia un nuevo acuerdo de precios con el sector frigorífico como había trascendido más temprano.

La información oficial indicaba que la medidas se adoptaba por 15 a la espera de un acuerdo con el consorcio frigorífico. "Sin acuerdo, no habrá permisos de exportación", fue el mensaje adjudicado al Palacio de Hacienda que conduce Sergio Massa.

Sin embargo, un rato más tarde el secretario Bahillo informó a través de su cuenta de Twitter: "Desde @Economia_Ar estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes".

image.png

Las negociaciones están a cargo del titular de Aduana, Guillermo Michel, quien fue designado en las últimas horas al frente de una flamante unidad encargada de los acuerdos de precios. Se le adjudica a voceros del funcionario la provisión de la información sobre la suspensión de las exportaciones.

Desde el sector frigorífico advirtieron que si se aplica una suspensión de exportaciones habrá también suspensión de personal en las plantas.

"El sector industrial confirmó que si hay suspensión de exportaciones va a haber suspensión de personal por 15 días. Esto no solo va a generar el mal humor de la sociedad que hay hoy sino desocupación. Que no exporten no significa que los precios de mercado interno vayan a modificarse", expresó Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) en diálogo con Ámbito.com.

Suba de tasa

Tal como informó Urgente24 en: Explota la tasa de los plazos fijos: Cuánto pagará el BCRA, la tasa nominal anual (TNA) de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó a 118% (209% en términos efectivos anuales, TEA). Así, la tasa de interés mensual es ahora de 9,83%. Pasó de 97% al 118% este mes desde el 14 de agosto, luego de que se tomara un paquete de medidas que acompañaron los resultados de las elecciones PASO 2023.

La suba de las mismas será de 22 puntos porcentuales, uno de los aumentos más altos que hizo el BCRA en los últimos meses, con el fin de competir contra el dólar.

Recordemos que tan solo en junio, luego del dato de inflación de 8,4% que se registró en abril, el Central subió la tasa en 600 puntos básicos y la llevó al 97% (Tasa Nominal Anual, TNA) para los plazos fijos tradicionales a 30 días por hasta $30 millones, que pasaron a tener un rendimiento efectivo anual (TEA) del 154,3% y una tasa efectiva mensual del 8%.

Asimismo, la devaluación cambiaria en un sólo día, y su fijación en $350 hasta octubre, implica la suspensión del ritmo de microdevaluaciones diarias que venía llevando adelante el BCRA, aunque no se descarta una nueva devaluación antes de la próxima instancia electoral.

Además, desde el Central advirtieron que las tasas mínimas garantizadas sobre los plazos fijos se redefinirán en función del nuevo nivel de la tasa de política.

Cuánto gano si invierto $100.000, $200.000 o $300.000

Si se invierte $100.000 en plazo fijo con la tasa de 118% la ganancia a 30 días es de $9.698,63.

en plazo fijo con la tasa de la ganancia a 30 días es de Si se invierte $200.000 en plazo fijo con la tasa de 118% la ganancia a 30 días es de $19.397,26.

en plazo fijo con la tasa de la ganancia a 30 días es de Si se invierte $300.000 en plazo fijo con la tasa de 118% la ganancia a 30 días es de $29.095,89.

Más contenido en Urgente24

Último descanso, inflación de julio en un milagroso 6,3%

Licuación del BCRA: Dólar blue a $720 pone al peso en nueva zona de colapso

Javier Milei replicó a Pampita; Carolina Piparo a Lali

TN polariza Massa vs. Milei y Jorge Asís advierte: "Errado"