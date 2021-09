campo-na.jpg El campo aportó el mejor agosto en materia de liquidaciones, sin embargo el BCRA no incorporó reservas. Foto: NA.

De acuerdo a datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el mes que terminó ayer ingresaron al país US$3.049 millones, un aumento del 74,9% con respecto a agosto de 2020, cuando el sector había liquidado US$1.743 millones.

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros 8 meses del año alcanzó los US$23.229 millones, cuando a agosto de 2020 era de US$13.348 millones, por lo que ya lo superó en más de US$10.000 millones, muy por encima del total de las reservas netas del Banco Central que suman US$6.500 millones.

El analista Fernando Marull, de la consultora FMyA, observa que es más probable que el Gobierno pise importaciones, dado que no cuenta con reservas suficientes para soportar la demanda y, eventualmente, una corrida. Concluyó:

Desde ahora el Gobierno tiene dos caminos por el menor ingreso de divisas que habrá. O baja las importaciones o el Banco Central pone dólares para abastecer lo que falta. Sin embargo el Central no tiene dólares de stock. Ayer vendió u$s 150 millones y tiene US$6.500 millones en las reservas, le queda para 2 meses, no puede vender de sus dólares Desde ahora el Gobierno tiene dos caminos por el menor ingreso de divisas que habrá. O baja las importaciones o el Banco Central pone dólares para abastecer lo que falta. Sin embargo el Central no tiene dólares de stock. Ayer vendió u$s 150 millones y tiene US$6.500 millones en las reservas, le queda para 2 meses, no puede vender de sus dólares

Por su parte, Marcelo Elizondo, analista de comercio exterior, consideró el factor electoral a tener en cuenta. Dijo:

Lo que sí creo es que el factor electoral puede influir en que va generando cierto nerviosismo y mayor dolarización, lo que hace que el gobierno tenga que estar más estricto con la liberación de los dólares para la importación Lo que sí creo es que el factor electoral puede influir en que va generando cierto nerviosismo y mayor dolarización, lo que hace que el gobierno tenga que estar más estricto con la liberación de los dólares para la importación