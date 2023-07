Bank of America en la mira: ¿Riesgo de cimbronazo?

Esta medida se llevó a cabo en un momento en que los bonos se negociaban a precios históricamente altos y con rendimientos bajos.

Como resultado, existe la posibilidad de que el segundo banco más grande de Estados Unidos, con activos totales de US$ 250.000 millones, se vea obligado a vender estos bonos con pérdidas si los depositantes desean retirar su dinero.

Lo mismo que le paso a Silicon Valley Bank (SVB) y First Republic Bank Lo mismo que le paso a Silicon Valley Bank (SVB) y First Republic Bank

La carta de Kobeissi agregó: “También vale la pena señalar que las pérdidas no realizadas en el mercado de bonos son un problema de toda la industria”.

En los bancos estadounidenses, las pérdidas totales no realizadas han alcanzado un récord de US$ 620.000 millones. Esta cifra supera con creces el máximo anterior de alrededor de US$ 75.000 millones registrado en 2008.

image.png

Al comparar Bank of America con otros bancos grandes, sus pérdidas en papel de ~ US$ 109.000 millones son mucho mayores. A continuación se muestran las pérdidas de bonos no realizadas actuales por banco. JPM tiene US$ 37.000 millones en pérdidas en papel y Wells Fargo tiene US$42.000 millones. Citi y Morgan Stanley combinados están en US$ 34.000 millones.

image.png

El informe aclara que estas pérdidas de Bank of America no representan un problema de crédito. El banco solo destinó alrededor de US$ 931 millones para provisiones en el último trimestre, lo que equivale a un total aproximado de US$ 14.000 millones en provisiones para pérdidas crediticias en el trimestre.

La esperanza es que Bank of America no tenga que materializar estas pérdidas en papel, concluyó el informe. Sin embargo, se advierte que ninguno de los colapsos bancarios recientes "esperaba" enfrentar los problemas a los que se enfrentaron.

Un sistema construido sobre una contingencia tan severa es peligroso

image.png

