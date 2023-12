Baja de tasa y dólar blue estable: ¿Puede seguir así?

No hay salida no traumática de las Leliqs, si querés bajar la inflación hay que cortar con la emisión endógena que significan, y la medida que se optó fue por licuar todos los pesos que haya dando vuelta, lo de los bancos, y ahorristas, están destrozando el ahorro en moneda local No hay salida no traumática de las Leliqs, si querés bajar la inflación hay que cortar con la emisión endógena que significan, y la medida que se optó fue por licuar todos los pesos que haya dando vuelta, lo de los bancos, y ahorristas, están destrozando el ahorro en moneda local

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, estima que "es posible" que impulse al alza a los dólares paralelos: "Si las expectativas son muy negativas y con tasa de inflación en aumento, puede derivar demanda a esos canales", y sumó que "veremos qué pasa con la emisión y la baja del gasto y el corte de la financiación del BCRA, tdo es prematuro, hay que esperar que todo esto decante".

Emiliano Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones, aseguró que la medida "conlleva un riesgo. La tasa se está volviendo muy negativa en términos reales al quedar en 9% mensual, y puede acelerar la velocidad de circulación del dinero, e implicaría que más pesos vayan en búsqueda de los dólares financieros".

Mientras que Gustavo Ber, analista, "aunque podría activar un reacomodamiento de los dólares tras la contracción de la tasa, creo que el apetito por instrumentos en pesos continuaría prevaleciendo a corto plazo en busca de minimizar la licuación". Así, prevé que

El efecto en el dólar a corto plazo puede ser limitado en el actual contexto de búsqueda de tasa para amortiguar la inflación, mientras dure el carry trade, pero no resultaría sustentable a mediano plazo

