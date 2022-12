Apple y Xiaomi se reinventan para seguir a flote

El beneficio neto del grupo se cayó cerca de un 60% en el mismo período. El beneficio neto del grupo se cayó cerca de un 60% en el mismo período.

Mientras tanto, Apple no se queda atrás y sufre de los problemas en China. En esta oportunidad, la compañía de la manzanita tomó la decisión de terminar con la fabricación de su línea SE, la gama más barata de este tipo de celulares.

Según pudo explicar Clarín: Parece que los usuarios de Apple no quieren cargar en sus carteras y bolsillos celulares baratos o de gama media, en donde, la última segmentación que propuso la marca de la manzanita provocó que la demanda de los modelos Pro sea mejor que la de los modelos estándar, y al menos hasta ahora el iPhone 14 Plus no parece generar interés.

Para el primer trimestre del año, el fabricante líder había tomado la decisión de recortar la producción de la línea SE en un 20%

De acuerdo con Clarín: Según Ming-Chi Kuo, Apple estaría así a punto de cancelar o posponer el lanzamiento del iPhone SE de cuarta generación, teléfono que se esperaba para 2024. Es que las ventas del iPhone SE no están funcionando bien, como tampoco lo hicieron los del iPhone 13 mini (se canceló su fabricación) y como ocurre ahora con el iPhone 14 Plus.

De esta forma, el futuro de Apple apuesta con todo al iPhone 15 Pro, el cual, intentará provocar uno de los saltos tecnológicos más grandes en la historia de la compañía, dado, entre otras cosas, al puerto USB-C, y al nuevo sensor de cámara que indican sería revolucionario.

