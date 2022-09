Vuelve un clásico: Belgrano de Córdoba vs. Talleres

Y en Córdoba ya se especula con el regreso del clásico de los clásicos en la provincia: Belgrano vs. Talleres, tal como Rosario tiene el choque de Newell's Old Boys y Rosario Central; o la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz tiene a Unión vs. Colón; o la ciudad de La Plata tiene su Estudiantes vs. Gimnasia; o Avellaneda tiene su Racing Club vs. Independient; o CABA tiene Boca Juniors vs. River Plate.