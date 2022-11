Sebastián Vignolo quedó flojo de papeles: No sabe de Copa Libertadores

"No, Independiente", lanzó el campeón del mundo argentino, Oscar Ruggeri, entre otras voces que también acallaban la metida de pata de Sebastián Vignolo. Y he aquí la inmediata equivocación del Pollo, quien puso a Boca Juniors a la par de Independiente en cuanto a Libertadores logradas. "Con Independiente", dijo, y provocó una nueva reacción del Cabezón Ruggeri: "Independiente es el que más ganó", enmendó el ex jugador.