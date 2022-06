Scaloneta: Le robaron a un movilero de LN+ en vivo

En medio de la euforia, los cánticos y la alegría por ver al seleccionado otra vez campeón, Diego Lewen -movilero de la señal La Nación +- sufrió el robo de su teléfono celular mientras estaba en vivo y Eduardo Feinmann estaba en el piso del programa en la comunicación.

El periodista damnificado fue víctima de una marea de hinchas albicelestes que lo metieron en el centro de un pogo que cantaba al ritmo de "el que no salta es un inglés", un canto que recuerda la rivalidad de argentinos y británicos.

¡Me chorearon el teléfono. Ey, ey, ey para, me chorearon el teléfono viejo!, explotó Lewen en LN+, en medio de la fiesta argentina

-"Le robaron el teléfono... dios mío", se lamentó Feinmann.

https://twitter.com/PregoneroL/status/1532132110873595906 de vuelta a la vida real.



pic.twitter.com/F43mBCdDOe — Pregonero (@PregoneroL) June 1, 2022

El propio cronista le informó a La Nación, unos minutos después del incidente, que no había recuperado su móvil. Diego Lewen contó también que se quedó esperando para que lo llevaran a la comisaría a realizar la denuncia pertinente. Mas alla del hecho de inseguridad que sufrió el cronista, no hubo final feliz y no recuperó su celular.

