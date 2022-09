Presionado: El dueño de los Suns de la NBA vende su equipo

Sin embargo, dicha presión llevó a lo que el público buscaba: el principal dueño de la franquicia busca un comprador e inició el proceso de venta.

Así lo informó el periodista de The Athletic Shams Charania. Desde Urgente24 habíamos contado lo que PayPal también había hecho, negándose a continuar su contrato con los Suns si Sarver seguía en el mandato.

sarverrrrr{.png

Incluso LeBron James y Chris Paul se sumaron a la iniciativa para incrementar las penas hacia Sarver: “Amo esta liga y respeto profundamente nuestro liderazgo. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún lugar de trabajo. No importa si eres el dueño del equipo o juegas para el equipo”, sentenció el jugador de los Lakers en su Twitter.

Y así sucedió. Si bien no se sabe quién podría ser el posible comprador de dicho equipo, se esperará a por mayor información al respecto dejando en evidencia el futuro se de este gran equipo de la NBA.

Más contenido en Urgente24:

Estos socialistas... siempre en la Grieta (hasta en Uruguay)

Por qué no está Antonio Laje en BDA hoy

Récord de producción de petróleo y gas no convencional

Criptomonedas: ¿Qué son y cómo funcionan?

Ajustaron el cepo, pero se ensancha la brecha: Los motivos