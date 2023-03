Oscar Ruggeri atacó a Riquelme e Ibarra por no ir al sorteo

No obstante, Ruggeri insistió con su postura y ejemplificó: “Ponele que se sortea en Europa y está el presidente de Real Madrid y no el técnico. Vamos a decir, ¿cómo que no está el técnico del Madrid? Porque Boca y River están a la altura de Barcelona y Real Madrid”. Incluso, remarcó que “Ibarra tiene que estar porque le da otro prestigio con la gente que está ahí. Esas cosas no las tienen que desaprovechar estos chicos si tienen en la cabeza seguir dirigiendo porque se hablan sin saco, así, cara a cara”.

OSCARRUGGERIATACOARIQUELMEEIBARRAPORNOIRALSORTEOFOTO3.jpg Oscar Ruggeri atacó a Juan Román Riquelme y al DT de Boca, Hugo “El Negro” Ibarra por no asistir al sorteo de la Copa Libertadores 2023.

“Es más, te digo algo, para mí tendría que ser una obligación de la Conmebol: tiene que venir el dirigente que sea más el entrenador”, añadió el exjugador. “Yo me levanto y me voy al sorteo, listo, basta. Estos eventos no se pueden perder si querés hacer esa carrera”, remató.

Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná sabrán en la noche de este lunes (27/03) quiénes serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que será sorteada en Paraguay.

El sorteo comenzará a las 20.00 con transmisión de ESPN y Star+ y se llevará a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, a 20 km de Asunción del Paraguay, y asistirán representantes de los cinco clubes argentinos.

Boca y River estarán en el bombo número 1 y serán cabezas de serie de dos de los ocho grupos, de cuatro participantes cada uno.

Los equipos más importantes de la Argentina intentarán cortar la hegemonía de Brasil, que entre Flamengo y Palmeiras ganaron las últimas cuatro ediciones del máximo torneo de fútbol de Sudamérica.

Precisamente, el equipo carioca encabezará el grupo A por ser el último campeón.

Por liderar el ranking Conmebol, River estará en el grupo B y luego se repartirán Palmeiras en el C, Boca en el D, Nacional de Uruguay en el E, Athletico Paranaense en el F, Independiente del Valle (campeón de la Sudamericana y de la Recopa) en el G y Olimpia, de Paraguay, en el H.

Luego las zonas se completarán con los siguientes equipos:

--Bolillero 2:

Libertad (Paraguay)

Atlético Nacional (Colombia)

Internacional (Brasil)

Barcelona (Ecuador)

Racing Club

Corinthians (Brasil)

Colo-Colo (Chile)

Fluminense (Brasil)

--Bolillero 3:

Bolívar (Bolivia)

The Strongest (Bolivia)

Melgar (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Argentinos Juniors

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Ecuador)

Monagas (Venezuela)

--Bolillero 4:

Liverpool (Uruguay)

Deportivo Pereira (Colombia)

Ñublense (Chile)

Patronato

Atlético Mineiro (Brasil)

Sporting Cristal (Perú)

Cerro Porteño (Paraguay)

Independiente Medellín (Colombia).

No habrá dos equipos del mismo país en el mismo grupo salvo que uno haya clasificado en una fase previa como el caso de Atlético Mineiro, Cerro Porteño, Sporting Cristal e Independiente Medellín.

Los primeros dos de cada grupo clasificarán a los octavos de final y los terceros pasarán a disputar la Copa Sudamericana.

Dichos equipos jugarán una eliminatoria contra los escoltas de los ocho grupos del otro certamen y si ganan afrontarán los octavos de final con los líderes.

La primera fecha de la Copa Libertadores será en la semana del 5 de abril y la actividad se extenderá hasta fines de junio.

Los cruces de octavos de final se sortearán el 21 de julio y se empezarán a jugar en la primera semana de agosto.

La final será en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por segunda vez desde que se utiliza este formato de partido único, y la fecha será el 11 de noviembre.

"SI SOY IBARRA, ME TOMO UN AVIÓN Y VOY AL SORTEO DE LA COPA": Oscar RUGGERI PICANTE en #ESPNF90

