Los Moyano buscan un DT y desafían a Montenegro

En medio de toda esta crisis, Ricardo Enrique Bochini analizó el presente de la institución y disparó contra muchos sectores, en especial contra Hugo Moyano, Ariel Holan y Daniel Montenegro.

PabloMoyanoOPOSICIONDTMONTENEGROFOTO2.jpg Pablo Moyano culpó a la oposición por los incidentes en Avellaneda, le apunta como DT Julio César Falcioni pero Daniel “Rolfi” Montenegro quiere a Gabriel Heinze. Ricardo Bochini se despachó con duras críticas contra los Moyano.

“Los técnicos que uno puede decir son muy cotizados y prestigiosos, y no sé si hoy el club está en condiciones económicas. Es muy difícil traer a uno para los partidos que quedan. Yo pondría a Pedro Monzón hasta octubre porque sabe de la historia, le gusta el buen fútbol y puede parar un poco esta situación. Después de las elecciones hay que elegir uno de nombre y que tenga el estilo de Independiente”, declaró Bochini a TyC Sports.

Consultado por la decisión de Montenegro de no renovarle el contrato a Julio César Falcioni y contratar a Eduardo Domínguez, el Bocha no se guardó nada: “El trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo a un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Su continuidad la tienen que decidir los nuevos dirigentes. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró”, sentenció.

A la hora de referirse a la crisis deportiva que atraviesa el club, Bochini reprobó a los refuerzos de los últimos mercados de pases que siguen exponiendo a los juveniles en Independiente. “Hay algunos chicos que tienen condiciones, pero el club no se reforzó bien. Contra Atlético Tucumán tenía a Santiago Ayala solo arriba, perdido. No estaba para jugar en Primera. El que es bueno no se quema nunca, no importa si tenés 18 años. Es fundamental traer delanteros que puedan hacer goles”.

“Jugar en Independiente antes era motivo de orgullo, hoy los futbolistas importantes no quieren venir porque el club no está bien. Por eso esta campaña tan pobre. Al club le va a llevar bastante tiempo salir, pero lo va a lograr. Hay que jugar todos los partido de local y ganar porque si pierde siempre, puede complicarse para más adelante”, admitió.

Para finalizar, fue consultado sobre el si el ciclo de Hugo Moyano estaba terminado: “Ahora tiene que haber elecciones, la gente es la que va a decidirlo. Están muy disconformes con este momento. Tienen que realizarse lo antes posible. Yo creo que va a haber”, subrayó.

En referencia a la búsqueda de un nuevo entrenador, algunos dirigentes del “Rojo” se comunicaron nada más y nada menos que con Julio César Falcioni para que vuelva a hacerse cargo del primer equipo.

El mismo grupo de integrantes de Comisión Directiva quieren terminar cuanto antes el interinato de Claudio Graf y nombrar a un nuevo DT tras la salida de Eduardo Domínguez.

La particularidad se da ya que estos directivos se comunicaron con el “Emperador” sin el consentimiento de Daniel “Rolfi” Montenegro, asesor deportivo del club y por quién deberían pasar ese tipo de decisiones.

Vale destacar que Falcioni ya tuvo dos ciclos al mando de Independiente. El primero entre 2005-2006 y el segundo en el 2021, dónde quedó a las puertas de clasificar a la Copa Libertadores con un plantel lleno de juveniles y sin refuerzos. Además, fue despedido precisamente por el propio “Rolfi” Montenegro.

En este semestre dirigió a Colón de Santa Fe y abandonó su cargo tras la eliminación en la Copa Libertadores.

Otro de los candidatos es Luis Islas, un histórico del club de Avellaneda, quien confirmó los contactos: “Me llamaron de Independiente y me consultaron si estaba en condiciones de dirigir el club. Tengo el deseo de ser entrenador. No tengo dudas que se puede revertir esta situación”, aseguró en diálogo con ¿Cómo te va? por D-Sports Radio FM 103.1.

Daniel “Rolfi” Montenegro, secretario deportivo de Independiente, ya se contactó con Gabriel Heinze para hacerle conocer la intención de que se convierta en el futuro entrenador de Independiente, en el presente certamen de la Liga Profesional (LPF).

El exjugador, de 43 años, “llamó por teléfono a (Gabriel) Heinze y en los próximos días pautarán una reunión”, remarcó un portavoz de la entidad de Avellaneda en declaraciones que reprodujo un cable de la agencia estatal de noticias Télam.

El entrerriano Heinze, de 44, condujo anteriormente a Godoy Cruz de Mendoza, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en el ámbito local. Su última experiencia laboral data del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó el martes 12/07 la sentencia apelada del 31 de mayo de este año e hizo lugar a la demanda de amparo promovida por Cristian Ritondo, Doman, Néstor Grindetti y Juan Ignacio Marconi contra la Junta Electoral de Independiente, que decretó la suspensión de “Agrupación Independiente Tradicional”.

Hay que mencionar que el oficialismo y la oposición habían acordado conformar una lista única para celebrar las elecciones pospuestas en diciembre pasado.

Sergio Palazzo, actual Secretario Deportivo del club, Fabián Doman y Claudio Rudecindo, candidatos a presidente de las listas opositoras formarían el trinomio. En las primeras horas del viernes 27/05, las partes se habían vuelto a reunir pero la negociación había fracasado, según una nota publicada en el portal Doble Amarilla.

Cuando el oficialismo representado por “Cacho” Álvarez, Héctor “Yoyo” Maldonado actual Secretario General del club, Javier Doval y Manuela Sánchez, candidata a Vicepresidenta de la lista oficialista, pidieron que el moyanismo ocupara la mayoría de los cargos. Ante esta propuesta Claudio Rudecindo y Fabián Doman, habían decidido levantarse de la mesa y retirarse, según reveló el sitio Doble Amarilla.

Ambos ex candidatos a Presidente junto a Adrián Ducatenzeiler eran los representantes de la oposición en la mesa de negociación que ante este panorama habían dado por finalizada la charla. “Muy difícil que se pueda avanzar”, según una versión que reprodujo el portal Doble Amarilla tras la reunión. Dichos que ratificó Doman a través de sus redes sociales en un extenso comunicado: “Con Agrupación Independiente Tradicional hemos decidido retirarnos de las conversaciones con las autoridades del club ante la absoluta imposibilidad de alcanzar los consensos mínimos que requiere cualquier diálogo”.

Hace dos meses, el propio Doman pidió la unidad de todo el oficialismo en Independiente y había anunciado su intención de aceptar la propuesta de una lista única. “Yo creo que no sirve ya una elección en donde un sector le gane al otro. Y está hablando quien gana esas elecciones. Yo creo que tenemos que sumarnos todos en un único lugar, un único espacio”, manifestó, en diálogo con ‘Al mediodía se habla así’ de DirecTV Sports.

“Por supuesto que prefiero elecciones, que además mi espacio las ganaría. Pero para eso falta un tiempo que el club no tiene. No me pidan que me quede de brazos cruzados. Y no me sorprende que algunas voces que declaman estar preocupados por el club siempre se opongan a todo”, indicó.

“En reacción a mi tweet alguien me escribe ‘la unidad es sin Moyano ni Yoyo Maldonado’. Así es: es sin ellos. Es más, con ellos no sería unidad. Sería tomarle el pelo a la gente. La unidad es para darle un marco institucional a su ida del club que tiene que ser antes que tarde, aclarando, Fabián Doman, que no existiría una alianza entre él y los Moyano”.

El jueves 17/03, la Cámara de La Plata, había reafirmado la decisión de la Junta Electoral del “Rojo” de no habilitar a la lista de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi para la presentación en las próximas elecciones del club de Avellaneda.

Aún sin fecha para el acto eleccionario -tras el escándalo de los fallidos comicios del año pasado- la oposición de Doman había sufrido otro golpe, aunque la decisión final debía pasar por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de Avellaneda y la Cámara de Lomas de Zamora.

El escándalo por las elecciones de Independiente, comenzó el 15 de diciembre de 2021, cuando la Justicia decidió suspender las elecciones programadas para el 19 de ese mes, y luego de que la Junta Electoral de Independiente determinara la presencia de irregularidades en el armado de la lista del propio Doman.

Por lo tanto, las demás agrupaciones opositoras en el “Rojo” habían apoyado la suspensión del acto electoral para renovar autoridades, programado para ese domingo 19/12/2021, a consecuencia de la disposición de la Cámara de Apelaciones que dio lugar al amparo interpuesto por Unidad Independiente. Esta última agrupación lidera la lista “Frente Unidad Independiente”, conformada por otras seis corrientes más y con el periodista Fabián Doman como candidato a la presidencia del club.

