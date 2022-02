La Champions League y Qatar 2022 peligran por Rusia-Ucrania

Qatar 2022

El Mundial de Qatar -pautado para comenzar a mediados de noviembre- también se ve en jaque por la situación de Rusia y Ucrania. Ambas selecciones, deben jugar el repechaje -o play offs- el mes que viene.

La FIFA, trabaja intensamente alrededor de la repesca europea de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Polonia ya preguntó oficialmente porque debe visitar a Rusia el próximo 24 de marzo en la semifinal. El ganador se enfrentará al vencedor del encuentro Suecia-República Checa.

"Cabe destacar que el papel de la Asociación Polaca de Fútbol, como asociación deportiva, es proporcionar a los futbolistas polacos las condiciones óptimas para la preparación y el rendimiento en los partidos internacionales. Las decisiones políticas, por ejemplo, con respecto a la imposición de posibles sanciones a la Federación Rusa, quedan en manos de las autoridades estatales y organismos internacionales", indicó en un comunicado, mostrando preocupación frente a los hechos que se viven en la actualidad.

Ucrania, por su parte, debe visitar a Escocia en la otra llave. El que progrese, se jugará una plaza ante el que lo resulte vencedor del choque Gales-Austria.

image.png Polonia debe visitar Rusia en marzo, por la repesca para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cabe destacar, que el país ucraniano suspendió su liga local de forma indeterminada, por la invasión rusa y el conflicto con tal país.

En dicha liga, se desempeñan tres futbolistas argentinos: Francesco Di Franco, Fabricio Alvarenga y Claudio Paul Spinelli.

Según contó Olé, Cancillería Argentina indicó que se encuentran en constante comunicación con la embajada argentina en Kiev. Además de los tres futbolistas, revelaron que en Ucrania hay 83 argentinos registrados de forma permanente y 20 que se encuentran en tránsito. Entre todos, se creó un grupo de Whatsapp exclusivamente para argentinos con el objetivo de mantenerse informados acerca de la situación.

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1496836606720102402 Por las razones de público conocimiento, la Embajada argentina en Ucrania sugiere a las y los argentinos abandonar el territorio ucraniano.



Nuestra embajada se encuentra atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir. — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) February 24, 2022

¡Socorro!

A raíz del conflicto entre rusos y ucranianos, se conoció que un grupo de jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev, pidieron ayuda al Gobierno de Brasil.

Desde Ucrania, los deportistas publicaron un mensaje grabado en sus redes sociales junto a sus familias y seres queridos, alrededor de las 11 am de tal país.

Hola chicos. Estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y del Shakhtar con nuestras familias y estamos esperando en un hotel por toda la situación. Estamos aquí pidiendo su ayuda para promocionar este video debido a la falta de combustible en la ciudad, frontera cerrada, espacio aéreo cerrado, por lo que no hay forma de que nos vayamos. Pedimos mucho apoyo al Gobierno de Brasil, que nos puede ayudar y espero que nos ayude a promocionar este video y llegar a la mayor cantidad de personas posible, describió el brasileño Marlon Santos, con pasado en FC Barcelona

Luego el futbolista le cedió el espacio a una de las esposas del grupo que se encontraba entre la muchedumbre del hotel: "Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación".

https://twitter.com/ArthurQuezada/status/1496777721900572675 Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Actualmente; hay 12 jugadores brasileños que militan en el Shakhtar Donetsk, estos son: Dodo, Vitao, Marlon, Vinícius Tobías, Ismaily, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho, David Neres y Fernando. Por su parte, en el Dynamo Kiev, solo hay uno, y es Vitinho, quien llegó proveniente del Athletico Paranense.