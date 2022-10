El importante regreso en Boca y los lesionados que aún tiene

Este procedimiento quirúrgico sirvió para "limpiar" la zona que ya había sido sometida a la misma intervención el 12 de marzo pasado para eliminar cualquier cuerpo extraño dentro de la articulación que sea el causante del dolor en ese lugar. Nunca se pudo recuperar de esa lesión.

Boca estableció una cláusula que ejecutará, ya que podía bajar su salario si aparecía un nuevo problema en la rodilla. Volvería a ponerse los guantes en 2023, y su debut en el arco Xeneize todavía espera.

Marcos Rojo: el pasado jueves (13/10), el defensor pasó por la clínica del doctor Jorge Batistay se sometió a estudios que confirmaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La herida se produjo el miércoles (12/10) en el partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la 25° fecha de la Liga Profesional.

Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna

image.png Marcos Rojo fue operado con éxito de su rotura de ligamentos cruzados.

Nicolás Orsini: el delantero ex Lanús arrastra una molestia física que lo marginó de la nómina de futbolistas que viajaron a Rosario y que luego cayeron 0-2 ante Newell's Old Boys.

Wilson, como lo bautizaron sus compañeros, no ha rendido a la altura de las expectativas a lo largo de su paso en Boca. Si bien las oportunidades no han sido muchas, el atacante nunca pudo hacer pie ante una ofensiva con Pipa Benedetto y Luis Vázquez en ese mismo puesto.

Para el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Orsini tampoco concentrará.

image.png Nicolás Orisini y Exequiel Zeballos, otro que extraña el Mundo Boca.

La vuelta esperada en Boca

El domingo pasado (16/10), Sebastián Villa volvió a las canchas. Luego de 49 días de ausencia por una lesión en los meniscos, el delantero ingresó para jugar el segundo tiempo en lugar de Carlos Zambrano, quien arrastraba una molestia y que tenía todos los números para irse expulsado en el complemento.

Sin embargo, en la presente nota, no nos referimos al 22, sino a Jorge Figal.

El zaguero central, ex Independiente, logró recuperarse de una lesión en la rodilla derecha y estará nuevamente a disposición de Ibarra después de más de un mes. Figal no juega desde el 14 de septiembre, cuando terminó el partido con Lanús en una pierna y jugando como volante central para no dar ventajas en el fondo. Alan Varela cubrió su lugar en la defensa.

Es así que el futbolista de 28 años no solo regresaría a la concentración, sino que hasta podría ser de la partida, haciendo dupla con el peruano Zambrano.

La vuelta de Figal es más que oportuna para los boquenses, dada la lesión ligamentaria de Marcos Rojo y los bajos rendimientos mostrados por Gabriel Aranda y Facundo Roncaglia en esa zona del campo.

image.png Jorge Figal, un regreso oportunísimo para Hugo Ibarra.

La lista de convocados de Boca para jugar ante Gimnasia

image.png Foto: Prensa Boca.

