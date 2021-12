Cabaret: Lionel Messi vs. Kylian Mbappé

image.png Phil Jackson y Michael Jordan.

Mismo, en el ámbito futbolero, se podría mencionar al Barcelona de Pep Guardiola, el Boca de Carlos Bianchi en el 2000 y muchos otros tantos.

Explosión parisina

El diario francés L’Equipe devela las “tensiones internas, los clanes y los privilegios” que hay en el vestuario del París Saint-Germain, una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento y en el que parecen habituales las fiestas sin autorización y las faltas sin justificación a los entrenamientos, añadió Doble Amarilla.

De acuerdo con el periódico de Francia, hay 2 bandos: los franceses, liderados por Kylian Mbappé vs. los sudamericanos, comandados por Lionel Messi.

La llegada de Messi aportó inestabilidad y malestar en el vestuario también, indica L’Equipe. El mismo Leo, junto a Leandro Paredes, estuvieron ausentes en una de las prácticas acusando problemas intestinales. Sin embargo, la noche anterior, ambos estuvieron presentes en la fiesta que el astro argentino organizó tras ganar su séptimo Balón de Oro, provocando el enojo de sus compañeros de equipo.

https://twitter.com/ALLEZ_Parisino/status/1473107359614574593 "E ldía en el que Messi gana su séptimo Balón de Oro, varios jugadores del PSG salieron de fiesta a celebrarlo. Al día siguiente, Messi y Paredes no entrenaron por gastroenteritis. Aquello, según el diario, molestó a la plantilla del PSG." pic.twitter.com/C7g1A6xgrr — MOTTISTA (@ALLEZ_Parisino) December 21, 2021

Sin embargo, es necesario recordar que la gran división en la intimidad del PSG ya existía desde antes del arribo de Lionel Messi. El conflicto se basaba entre los afrodescendientes y los europeos. Fragmentado el vestuario, Kylian Mbappé habría tomado la decisión de marcharse por tales conflictos en el mercado de pases anterior. Algo que finalmente no sucedió, pero que aún sigue latente.

En sintonía, está Neymar Jr. No es ninguna novedad; el delantero brasileño y sus actitudes fuera de las canchas no gustan para nada en el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino. En algún momento se planteó la posibilidad de sancionarlo, pero el temor a que se filtre hizo que se de marcha atrás con esa decisión, contó Doble Amarilla. Las salidas de ocio nocturnas del brasileño, siempre estuvieron a la orden del día durante toda su carrera y no hay quien las corte.

image.png Neymar Jr.

Del arco al Wanda gate

Como si fuera poco, PSG traslada sus conflictos a los guardametas Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. Según expresa L'equipe, las rotaciones de Pochettino no gustan en el entorno del arquero italiano. Su representante, Mino Raiola, expresa su descontento:

No sé si se ha convertido en un problema. Creo que todo el mundo sabe cómo va a terminar esta historia. Y todo se decidirá en favor de Gianluigi. ¿Keylor Navas? No hay pelea entre Gigio y Navas en el PSG, Gigio jugará

Ambos porteros son de primer nivel: Donnarumma se lució en la Eurocopa que ganó Italia por penales a Inglaterra, y por eso fue elegido por France Football como el mejor arquero del mundo.

Keylor Navas, por su parte, padece el hecho de jugar en equipos grandes. ¿Por qué? El costarricense ex Real Madrid fue figura en el arco del 'Merengue' de Zinedine Zidane, aquel plantel que ganó 3 Champions League de forma consecutiva. Navas, sin mucha repercusión por los medios y por la gente, fue sumamente infravalorado por sus enormes desempeños bajo los 3 palos.

Luego de ganar aquella Champions en 2018, el Real Madrid decide fichar a Thibaut Courtois, quien llegaba de la selección de Bélgica que finalizó 3° en la Copa del Mundo de Rusia. Courtois le quitó la regularidad a Navas, lo que provocó la salida del nacido en Costa Rica, justamente, al PSG.

image.png Dos arqueros de primerísimo nivel: Thibaut Courtois y Keylor Navas

Por último pero no menos importante, el Wanda gate. La novela Mauro Icardi-Wanda Nara provocó una ruptura en el París Saint Germain. A algunos futbolistas les molestó que el cuerpo técnico le concediera tres días de permiso al argentino para reconciliarse con su mujer.

El PSG busca reducir el plantel, y entre ellos, aparece el nombre de Mauro Icardi. Sus bajos rendimientos, su poco protagonismo y, por supuesto, sus escándalos mediáticos con Wanda Nara son razones más que suficientes.

Cabe recordar que, en medio del escándalo marital, Mauro Icardi habría tomado la decisión de dejar al PSG, de no conseguir el perdón de su mujer, algo que también molestó a la comitiva francesa.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la Juventus estaría interesada en la llegada de Icardi a su plantel, buscando que se concrete a través de un préstamo -incluso sin opción de compra-.