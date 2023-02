Barras de Instituto divididos en el Kempes por sus internas

LOSBARRASDEINSTITUTOSEDIVIDIERONENELKEMPESPORSUSINTERNASFOTO2.jpg Los barras de Instituto de Córdoba denominados “Los Capangas” y “Los Ranchos” se dividieron en el Kempes por sus fuertes internas. (Foto: Gentileza: Medios de Córdoba)

Mientras los hinchas albirrojos le daban rienda suelta a su alegría y celebraban el anhelado ascenso, en los organismos de seguridad de la provincia había gestos adustos y preocupación por otro invicto de “La Gloria”: los informes policiales habían reportado incidentes en todos los encuentros que el elenco albirrojo protagonizó en su cancha en 2022, según una nota publicada por el Diario Perfil.

Ni siquiera en el momento de los festejos hubo armonía. “En las dos populares se cantan canciones diferentes y la verdad es que uno no sabe a quién seguir. A veces parece que hubiera locales y visitantes”, apuntaron, desencantados, socios e hinchas “neutrales” del club. La referencia hace foco en “Los Capangas” y “Los Ranchos”, las dos barras que desde hace más de una década tienen en vilo a toda la comunidad albirroja y a la vecindad de uno de los barrios más tradicionales del norte de esa ciudad cordobesa, según lo publicado por el Diario Perfil.

Este partido aparte que se jugaba en las tribunas, y que tenía como puntos de referencia las cabeceras norte y sur del Estadio Juan Domingo Perón, registra numerosos antecedentes violentos: insultos, amenazas, aprietes, peleas callejeras, balaceras y hasta una batalla campal a la salida de un boliche de la Costanera, en diciembre de 2012, que terminó con uno de sus protagonistas seriamente lesionado por un disparo de arma de fuego, según reveló Perfil.

“Es un tema que nos preocupa y que nos ocupa”, aseguró Marcelo Frossasco, titular del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (Cosedepro), al hablar del caso Instituto. El funcionario fue uno de los asistentes a la cumbre que se realizó el último jueves 23/02 en la Central de Policía, donde también estuvieron el presidente del club albirrojo, Juan Manuel Cavagliatto, y autoridades de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional. “Todas las partes coincidimos en la necesidad de aunar criterios y tomar las medidas necesarias para que estos incidentes se terminen lo antes posible. Fue una reunión muy productiva, donde empezaron a gestarse buenas decisiones”, apuntó Frossasco.

Dos episodios recientes precipitaron el cónclave en la sede policial. En ocasión del partido amistoso ante Colón de Santa Fe, hubo peleas entre “Los Capangas” y “Los Ranchos” en las adyacencias y en las tribunas del Estadio Kempes, aunque no se notificaron detenciones. Una semana más tarde, horas antes del debut en el Torneo de la Liga Profesional frente a Sarmiento, una requisa policial dio con un arma y bebidas alcohólicas en un baño del sector popular sur. Este incidente fue reportado a la Justicia por las autoridades de Instituto; el excomisario José Francisco Funes, responsable de seguridad de la entidad; y el comisario mayor Antonio Urquiza, quien estuvo a cargo del operativo policial.

En el encuentro que se realizó en esa sede policial cordobesa, Cavagliatto se comprometió a ampliar a 180 la cantidad de cámaras de seguridad que funcionan en el escenario albirrojo y, de ser necesario, sumar más nombres al listado que el club elevó a las autoridades, en ejercicio del derecho de admisión.

Por su parte, la Policía de Córdoba ratificó su decisión de autorizar únicamente el ingreso de banderas que no excedan la medida de 2x1 y de instrumentos musicales (“trompetas, redoblantes y bombos, registrados previamente con los datos de su portador y autorización dirigencial”, según se precisó) en los encuentros que dispute “La Gloria”.

Quienes tienen acceso a los entredichos del club albirrojo sitúan en “los tiempos de la presidencia de Juan Carlos Barrera”, el período 2008-2013, las primeras diferencias entre los dos grupos disidentes de las gradas.

Vinculan a “Los Ranchos” con la vieja “Barra de La Gloria” y su líder histórico, el fallecido “Negro Fabián”. “Son los más pesados”, dicen sobre la facción que tiene su origen en Villa El Nailon. Se trata del mismo grupo que en mayo de 2012 emboscó al colectivo que trasladaba al equipo de fútbol que volvía de jugar con Boca Unidos en Corrientes, provocó serios destrozos en el vehículo y amenazó al cuerpo técnico y al plantel de jugadores, incluido un juvenil Paulo Dybala: “Hay balas para todos”.

A “Los Capangas” los reconocen como la nueva guardia, inicialmente un mix de “chetitos” y “pendejos moqueros”, que fue sumando adeptos y ganando espacios en las posteriores conducciones, lideradas sucesivamente por Daniel Peralta, Ricardo Morelatto, Gastón Defagot y Roberto Castoldi. “Ahí hay de todo. En su mayoría son pibes del barrio; laburantes, no barras profesionales”, apuntan.

“Los Capangas” tienen presencia en las redes sociales, buenas amistades con los líderes de la hinchada de Belgrano (los anteriores y los actuales) y también son habitués a los partidos que Instituto juega por la Liga Nacional de Básquetbol, tanto en el Estadio Ángel Sandrín como en otras canchas del país. “Desde Barrera para acá, siempre han sido los más protegidos”, señalan los conocedores de estos grupos.

El asunto pasó a ser “Cuestión de Estado” para la gestión provincial, que tiene a la seguridad deportiva como protagonistas para enfrentar a los violentos. El costo obviamente lo terminó asumiendo Instituto, que tuvo que abonar más por el operativo policial.

“No es que hacen unos pesitos. Acá están en juego las ventas ambulantes, los viajes en colectivo, los estacionamientos en los días de los partidos y de los recitales, las pulseritas que venden a la gente para que pueda entrar a la cancha… Mucho dinero”, explican sobre los beneficios de ser barrabrava.

Cuando se hizo cargo de la presidencia, el 3 de mayo de 2021, Cavagliatto heredó una importante deuda, una convocatoria de acreedores y también un conflicto que hacía rato había partido en dos a la popular albirroja.

Un comunicado publicado en las redes del club, el 3 de marzo de 2022, da cuenta de un fallido intento de mediación de la actual gestión: “Publicamos esto para que los hinchas no se confundan. En las barras, el conflicto sigue como siempre, se intentó llegar a un acuerdo y no se logró. Por ende, la barra de ‘Los Ranchos’ irá a la popular sur y ‘Los Capangas’, a la popular norte. Que el Monumental sea una fiesta, a pesar de que esta noticia sea algo que nadie quiera, lo que más importa es Instituto”. El polémico exjefe policial Ramón Frías, dueño de una empresa de seguridad que asesora a Instituto y Talleres, fue quien ofició de jefe del operativo aquella vez.

“Acordamos no hacer ningún análisis hacia atrás y mirar para adelante. Abrir el diálogo, no echarnos culpas y trabajar en conjunto”. Casi como al pasar, Frossasco, el titular del Cosedepro, añadió esta precisión sobre los alcances de la reunión del jueves pasado. La alusión parece abarcar acciones y omisiones; propias y ajenas, lejanas y no tanto. En esa frase del funcionario quizá encuentren explicación hechos que en su momento parecieron sacados de contexto, teniendo en cuenta el exitoso momento del Albirrojo. Por caso, el banderazo contra la actual conducción que se hizo en el Sandrín antes del duelo basquetbolístico ante Boca. O la bengala que tiraron durante un partido ante Temperley y que hirió a un menor, hecho que derivó en la suspensión de parte de la tribuna sur y la prohibición de ingreso de pirotecnia. Ambos episodios sucedieron el año pasado.

Tras los recientes incidentes que se produjeron en el amistoso Instituto-Colón, en la antesala del regreso de “La Gloria” a la Primera División, Cavagliatto habló de la interna de las barras en el programa “De Contragolpe”, que se emite por Radio Impacto. “No me voy a cansar de decir siempre lo mismo: en Instituto nos dimos cuenta de que todos juntos podíamos lograr lo que se logró y muchísimas cosas más”, expresó el directivo. “Falta que se den cuenta ellos, nomás; y si no se dan cuenta, tendrán que pagar las consecuencias, porque pintados acá no vamos a estar. Habrá que ver de qué forma o cómo se unen”, añadió en tono desafiante.

“Lo veo muy decidido, con la firmeza que el momento amerita. Creo que tiene muy claro cuál es el alcance de la situación”, apuntó Frossasco sobre la actitud del actual mandamás albirrojo. “Instituto es el club de Córdoba que más mujeres y niños lleva a los espectáculos deportivos y a eso hay que preservarlo. Nosotros, desde el gobierno, vamos a estar siempre al lado de las familias y no de los violentos”, concluyó el funcionario.

Instituto de Córdoba logró una importante victoria en la noche de este último domingo 26/02 tras vencer 3 a 1 como local a Newell’s Old Boys de Rosario, que venía de ser eliminado por Copa Argentina el miércoles ante Claypole, de la Primera C, en encuentro de la quinta fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2023, que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los tantos del ganador fueron anotados por Santiago Rodríguez, a los 21’ del primer tiempo, Adrián Martínez (41m. PT) y Gastón Lodico (15m. ST), de penal, en tanto que Bruno Pittón descontó para los visitantes a los 18’ del complemento.

“La Gloria” con este triunfo alcanza las ocho unidades en el certamen, en el que busca consolidarse en su vuelta a la categoría, mientras que la “Lepra” completó una semana para el olvido y queda con siete puntos en el lote de mitad de tabla.

Con el triunfo consumado ante la buena cantidad de público que llegó al Kempes, estadio utilizado debido a que en la cancha de Alta Córdoba este fin de semana dio sus shows Ricardo Arjona y no se pudo utilizar.

En la continuidad de la competencia, Instituto visitará el próximo domingo (05/03) a Independiente, en tanto que Newell´s buscará la recuperación ante su gente cuando reciba este sábado (04/03) a Barracas Central.

