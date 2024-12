Boca quiere una pieza clave de Independiente pero Vaccari no dejará que pase

Rey, en los planes de Vaccari y de Boca

Pero Rey tiene antecedentes de haber rechazado intereses de Marcelo Gallardo en River porque la propuesta era para ser suplente de Franco Armani. El arquero prefirió quedarse como titular en Gimnasia La Plata.

image.png

Además, se trata de un pilar clave en el equipo. No se sabe la dirigencia, pero de Vaccari se puede intuir que no lo permitirá. Hace unos días se expresó sobre la posibilidad de que vendan a Lomónaco: "Me pongo a llorar". Con Rey, vale suponer, no sería distinto.

